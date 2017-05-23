杜拜政府宣布，該市的首批機器人警察已於本周日（5/21）正式上任了。

杜拜在今年3月就曾對外揭露部署機器人警察的規畫，當時杜拜警方智慧服務總幹事Brigadier Khaled Al Razooqi指出，到了2030年，該市將有25%的警力是由機器人組成，且屆時還會出現第一個智慧警察局，該警察局的人力將全部由機器人擔綱。

率先上陣的REEM機器人是由西班牙的PAL Robotics所設計及生產，它具備人類的外型，高約5呎6吋，胸前嵌有觸控式螢幕，正於本周舉行的Gulf Information Security and Expo Conference（GISEC）資安博覽會上公開展示。

杜拜政府表示，首批機器人警察將被安置在遊客聚集的景點與購物中心，讓人們透過觸控式螢幕與警察互動，可用來支付罰單或檢舉犯罪事件，並可以阿拉伯文及英文與機器人警察交流。

Razooqi指出，迄今多數民眾有問題都會造訪警察局或客戶服務，但機器人警察將可全天候地在公共場所提供服務，不會請病假或產假。機器人警察還內建了攝影機功能，可將所拍攝的影片即時串流到警察指揮中心以預防犯罪。

杜拜除了正努力讓機器人警察具備人臉辨識能力之外，也會新增對俄文、中文、法文與西班牙文的支援。

雖然現在這批機器人警察是以輪子取代雙腳，且無逮捕犯人的能力，不過杜拜政府正著手改善此事，可望於兩年後發表時速可達80公里的機器人警察。新一代機器人警察高約3米，除了會配帶重型設備外，還會有一個真人警察藏在裡頭負責操控。

在GISEC展場上現身的杜拜第一代警察機器人除了可辨識訪客名牌並出聲打招呼之外，還會叫合照的訪客「笑一個」。

Razooqi說，這些機器人警察並非要取代現有的警力，只是因為杜拜的人口日益增加，他們希望能夠重新安排警力，以打造一個真正安全的城市。

杜拜亦有意推出自駕巡邏車，可在發現危險駕駛時發出警報或開罰單，但目前仍受限於自駕車法令而未實施。