和沛為何大裁員？翟神臉書出面說清楚

翟本喬創立的和沛科技，竟然在2017年上班第一天就傳出裁員8成的消息，在昨天傍晚成了科技業界和新創圈最夯的話題，多家媒體紛紛揭露這個消息，同時推測和沛科技突然大裁員8成的主因。身為和沛科技總經理的翟本喬，也於午夜正式在自己的臉書上，公開簡短證實縮編消息，但澄清公司規模未如報導所言的120人，因此離職人數不會如先前媒體推測的那麼多。（詳全文）

又出現新的殭屍大軍Leet，攻擊規模達到650Gbps

Leet殭屍網路對Incapsula資安服務的用戶，發動了兩波DDoS 攻擊，分別最高攻擊量為400Gbps和650Gbps。然而，資安公司研判，這不是Mirai殭屍網路的變種，而是全新的殭屍網路。（詳全文）

MIT：計程車共乘能提高交通效率，3千輛就可抵上萬輛車

MIT以紐約超過300萬筆計程車乘車紀錄及叫車需求，加上高需求量時的自動路線重新規劃等條件，若消費者都採用共乘模式，以一輛車載送4名乘客計算，3000輛計程車就能滿足紐約98%的叫車需求，提昇計程車載客效率，同時大幅降低路上的計程車數量。（詳全文）

法國員工正式取得下班後不再接收工作訊息的斷線權

法國新的勞動法從1月1日起實施，為保障員工下班後的私人生活，要求超過50名員工的企業需和員工協商，界定哪些工作可能影響員工的私人的生活，保障員工下班後斷線權利。（詳全文）

CES邁入50周年，參展人數挑戰20萬人歷史紀錄

CES 2017今年展場面積創下約7.3萬坪的歷史紀錄，參展人數也將挑戰20萬人，迎合市場的趨勢發展，預期展覽重點包含智慧居家系統、汽車相關科技、AR/VR、無人機與機器人、穿戴裝置、人工智慧等。（詳全文）

字型成網站追蹤機制，新版Firefox 將導Tor保護機制反制

Tor瀏覽器源於Firefox，兩者共享高達95%的程式碼，但Tor瀏覽器強調用戶的隱私與安全，去年起Tor與Mozilla分享用戶隱私及安全技術，其中一項字型指紋保護機器將在今年3月的Firefox 52採用。（詳全文）

ODG新產品融合Google眼鏡與微軟HoloLens特色

ODG發表兩款智慧眼鏡R-8與R-9，外觀與Google Glass相近，但功能上與Hololens相似，可支援AR與VR應用，今年第二季將率先推出R-9，下半年再推出R-8。（詳全文）

驚！家中電視螢幕跳出FBI付款通知，原來LG智慧電視感染勒索軟體

一名資訊技術開發人員Darren Cauthon發現，自己家裡所購買的LG智慧電視，突然電視螢幕鎖住並跳出FBI要求付款的文件，原來是遭到勒索軟體Cyber.Police綁架。（詳全文）

開源郵件函式庫PHPMailer驚爆漏洞，百萬網站安全拉警報

WordPress、Drupal及Joomla!等開源CMS平臺都使用PHPMailer郵寄函式庫，Golunski估計，PHPMailer的全球用戶超過900萬，影響數百萬個網站。（詳全文）

新Android木馬Switcher會入侵Wi-F基地臺，竄改DNS資料提供釣魚假網站

Switcher能夠滲透Android裝置所連結的Wi-Fi基地臺，然後竄改基地臺上的DNS伺服器資料，將使用者導向偽造的網站網址，來進行網釣攻擊。（詳全文）

華碩新手機ZenFone AR亮相，支援Google新一代VR平臺

華碩在CES展前夕發表了兩款ZenFone手機，ZenFone AR與ZenFone 3 Zoom，其中ZenFone AR同時支援了Google Tango及Daydream，可提供擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）體驗。（詳全文）

今年內Excel將支援比特幣作為貨幣格式

微軟將在今年讓Excel支援比特幣為新的貨幣格式，以辨識、計算及分析比特幣為單位的數據，將涵蓋Windows 10、Android、macOS、iOS及Excel Mobile等Excel版本。（詳全文）

AI又有新用途，LG將試用AI輔助售後服務

全球瘋人工智慧(AI)又有新應用案例，韓國電子大廠樂金(LG)打算在其售後服務(After-Service)系統中增加人工智慧分析功能，以減低服務成本，並將售後服務個人化，提高用戶滿意度。（詳全文）