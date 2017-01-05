華碩在CES展前夕發表了兩款ZenFone手機，ZenFone AR與ZenFone 3 Zoom，其中ZenFone AR同時支援了Google Tango及Daydream，可提供擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）體驗。

Daydream為Google在去年發表的全新VR平台，包含頭戴裝置、控制器及手機，類似Google Cardboard的設計，只要將手機置入Daydream頭戴裝置，搭配控制器就能汽浸在虛擬世界中。Google去年已推出頭戴裝置Daydream View，售價79美元，以及支援Daydream的Google Pixel手機。

華碩ZenFone AR支援Google Daydream VR平台，可搭配頭戴裝置Daydream View，讓使用者體驗虛擬實境，還支援Google Tango，利用運動追蹤（motion tracking）、深度感知（depth perception）、區域學習（area learning），讓手機可感測週遭環境、物品，提供擴增實境（AR）功能。

華碩表示，ZenFone AR為首款同時支援Google Tango AR與Google Daydream VR平台的手機，Tango AR提供使用者全新的體驗，如室內導覽、3D地圖、環境辨識，而Google Daydream搭配支援VR的App提供了虛擬的視覺饗宴。

為使手機可感測週圍環境以提供AR，ZenFone AR搭載Asus TriCam三鏡頭系統，並配備5.7吋Super AMOLED螢幕（1440x 2560），內建Android 7.0系統，使用高通Snapdragon 821處理器及目前手機中最大的8GB記憶體。目前華碩並未公佈手機價格及上市時程。

另一款手機ZenFone 3 Zoom主打拍照功能，搭載雙鏡頭設計，分別為1200萬畫素、f1.7/25mm SuperPixel廣角鏡頭，另一鏡頭則是1200萬畫素、56mm鏡頭，可提供2.3倍光學變焦，支援0.03秒快速對焦功能。內建人像模式，類似單眼相機的人像特寫，可模糊化背景以突顯被拍攝的人。

ZenFone 3 Zoom採用5.5吋螢幕，搭載Snapdragon 625處理器，為了提供更長的待機時間，以及長時間錄影、拍照，手機內建5000mAh大容量電池。目前手機售價、上市時間均尚未公佈。