國際消費性電子展(CES)將於1月5日至8日於美國拉斯維加斯登場，今年適逢CES大展50周年，不但展場規模再創歷史紀錄，參加人數還可望打破2016年的17.7萬人，挑戰20萬人大關。



主辦單位表示，2017年度CES展場面積將達260萬平方呎(約7.3萬坪)的歷史紀錄，並有850家未曾參展的新廠商首度參展，包括小米、百度智慧系統，以及日產汽車、Twitter等。



為了因應消費性科技領域的各種新發展，2017年CES還增加了包括睡眠科技、智慧能源、嬰幼兒與美容科技等新展區，此外，專供新創業者的展區也由去年500家新創業者增加到600家以上，將有來自34個國家的新創業者將利用該會展吸引各界目光。



關於本屆CES的重要看點，預計將由智慧居家系統、汽車相關科技、虛擬與擴增實境、無人機與機器人、穿戴裝置、人工智慧等領域最值得注意。



非科技業者將如何在CES上展現其產品與新科技結合也將是重要看點。舉例來說，精品服裝品牌Fossil及旗下品牌如Diesel、Michael Kors、Emporio Armiani等，都將會在CES大會上發表新的穿戴式裝置，外界預期可能會是與Google的Android Wear 2.0手錶的合作產品。



對於無法親臨現場的一般民眾，CES將與Facebook合作進行直播，提供大會主題演講及部分展場活動的影音直播。



此外，由於全球恐怖攻擊威脅未消，CES也將提升安全維護層級，除了將在會場入口設置金屬檢測器，也限制每名入場參觀者僅能攜帶兩個背包，且不得攜帶任何附帶輪子的拖拉式行李或背包，對於喜歡在現場大肆搜刮文宣與紀念品的參加人來說，可能造成些許不便。