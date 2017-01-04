翟本喬創立的和沛科技，竟然在2017年上班第一天就傳出裁員8成的消息，在昨天傍晚成了科技業界和新創圈最夯的話題，多家媒體紛紛揭露這個消息，同時推測和沛科技突然大裁員8成的主因。身為和沛科技總經理的翟本喬，也於午夜正式在自己的臉書上，公開簡短證實縮編消息，但澄清公司規模未如報導所言的120人，因此離職人數不會如先前媒體推測的那麼多。

翟本喬也說明大幅縮減人事的原因，因合作夥伴因市場變化調整產品策略，因此，迫使和沛得終止正在開發的公有雲平臺產品。但翟本喬承諾，會繼續維護已有客戶採用的儲存雲產品（編按： ArkEase Pro和ArkFlex私有儲存雲）。

翟本喬沒有揭露合作夥伴是誰，不過，2015年中，大舉投資和沛科技，除了鴻海就是宏碁集團，宏碁還與和沛聯手推出了Acer Altos Office Box產品，瞄準中小企業的自建儲存雲需求。在2015年三家公司原計畫要搶攻中國中小企業和公部門雲端儲存需求，由和沛提供產品，宏碁和鴻海負責市場面業務。這次和沛科技產品策略轉向，也反映出這兩大主要合作夥伴與和沛原有雲端戰略的轉向。

另外，翟本喬也沒有提到這次裁員是否波及旗下子公司和沛移動。是一年前，翟本喬在高雄經濟部加工出口區成立的子公司，員工人數約16人，也找來前中華優購葉奇鑫擔任和沛科技營運長兼和沛移動執行長，並挖角了臺灣開源Linux核心開發高手Jserv（黃敬群）加入，近日才研發出第一款新技術Tera 雲記憶體，並取得專利，這是在Android作業系統層的儲存空間擴充技術，可供手機平臺業者作為擴充的Android系統服務之一。

翟本喬在臉書上對裁員風波的說明全文如下：

感謝各位朋友的關心，昨天錯過很多電話，沒被接到的朋友請不要見怪。媒體朋友們都會想要證實一些資訊，但任何片斷的資訊都容易造成誤會，所以不能對很多 "簡短問一下" 的垂詢快速地答覆，還請見諒。

和沛科技沒有外傳的一百二十位員工那麼多。

相信曾經參與過新創的人都能體會，新創公司必須不斷的調整產品線方向，才能因應競爭激烈的市場變化。這次由於合作夥伴針對市場前景改變了產品規劃，所以我們也需要作出對應的調整，關掉了一個還沒公開的公有雲平台。至於已經有很多客戶採用的雲端儲存產品線，仍會繼續維持足夠的同事進行研發、銷售及維護服務。我們仍有足夠的資金持續經營這個產品團隊，我們的資遣人數也不會違反法令。

在有限的資金和時間之下，我們必須把資源用在有最大效益的地方，才是一種負責的態度。對於不能在現在這個時刻繼續為我們的理想共同奮鬥的團隊同仁，我致上最高的歉意。

對於離職的同仁我們都會以最大的努力作最妥善的安排，但很多事情在當事人本身還沒作出最後決定之前，如果從媒體上看到相關報導，心裡一定很不舒服。儘管我們已提出優於勞基法的資遣方案，但為了尊重同仁，我不能在這邊擅自代表同仁發言。所以很多細節都需要尊重當事人的意願，到適當的時候才能讓大家知道。謝謝！