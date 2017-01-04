專精於擴增/虛擬/混合實境技術並製造智慧型眼鏡的新創業者Osterhout Design Group（ODG）本周發表了兩款智慧型眼鏡R-8與R-9，並號稱這兩款智慧型眼鏡將能橋接該類裝置的商用與消費者市場。

R-8與R-9的外型與Google Glass較為相近，看起來就像是一般的太陽眼鏡，重量分別只有128公克與184公克，而微軟的HoloLens則是R-9的3倍重。然而，這兩款新裝置都可執行獨立的擴增實境與虛擬實境應用，在功能上則向HoloLens看齊。

其中，R-8鎖定的是早期採用的科技愛好者，提供超過40度的視野，並根據需求加上擴增、虛擬或混合實境層。R-9則有50度的視野，鎖定企業與消費者的媒體使用，定位為精密智慧型眼鏡應用的開發平台。

ODG將會在今年第二季率先推出R-9，售價約為1799美元（台幣約5.8萬元），至於R-8則預計在下半年問世，計畫以低於1000美元的價格供應。相較之下，Google Glass的訂價為1500美元，而微軟HoloLens的開發人員套件則需3000美元。

此外，R-8與R-9也是首批採用高通（Qualcomm） Snapdragon 835處理器的產品，新一代的Snapdragon 835號稱是目前效能最高也最省電的行動處理器。

高通副總裁Raj Talluri表示，Snapdragon 835一開始即打算支援行動電話以外的創新產品，在需要高度運算的小型裝置上處理散熱問題是非常困難的，所以更好的功率效率為其必要條件。

基於10奈米製程的Snapdragon 835體積只有前幾代的65%，電力損耗亦比先前版本少了25%，強調可支撐可長的電池壽命、栩栩如生的虛擬實境與擴增實境體驗，也具備先進的相機能力及Gb等級的下載速度。高通已開始量產Snapdragon 835，預計今年上半年就會出現在各種商用裝置中。