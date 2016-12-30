全球瘋人工智慧(AI)又有新應用案例，韓國電子大廠樂金(LG)打算在其售後服務(After-Service)系統中增加人工智慧分析功能，以減低服務成本，並將售後服務個人化，提高用戶滿意度。

LG打算由2017年起，在其故障與維修工法資料庫中，增加AI與深度學習功能，針對不同市場區域、不同產品的可能狀況，提供有效快速的解決方法。

舉例來說，當維修人員遭遇到當下無法立即解決的問題時，傳統上會要求用戶將產品留置並轉送至維修中心檢測，通常得要耗費數日，但透過新的機制，則可以透過上傳照片、輸入相關資料後，由維修系統自動判讀最可能的故障原因，儘量在現場便完成維修任務，減少傳統方法可能帶來的額外成本。

此外，如現場裝配大型家電的方法也可將列入該系統，由於納入全球服務體系的案例，服務工程師遭遇到的現場裝配問題，可能早就由其他國家的同事解決過，透過新系統，亦可大幅提高作業效率。

LG的售後服務資訊系統是由韓國總部開始建置並使用，隨著LG的業務向全球擴張，許多韓國當地累積的資訊與經驗，並未能完整複製到如印度、衣索匹亞等市場，該公司一開始是希望改造其售後服務系統，然後決定在擴大該系統是用範圍之外，也加入機器學習等機制，提高整體售後服務部門的運作效率。

在內部系統之外，LG近日也已經宣布將會在旗下的家電產品中，增加AI功能，學習用戶的使用習慣，以自動選擇最符合用戶偏好的方式自動運作。