西洋萬聖節前夕，全臺都家喻戶曉的BBS網站批踢踢實業坊Ptt，無預警發生服務中斷的情況，站方最初於10月30日晚間在臉書的粉絲頁上，公告正在解決無法連線的問題，到了隔天上午，站方表示是因為磁碟陣列故障，預計11月1日恢復正常，不過，直到當天晚間八點，站方貼出致歉文，宣布將復原時間延至11月3日，並表示將著重在修復磁碟陣列，以及將先前備份的資料復原到備用的伺服器上。

若這個目標達成，Ptt無法運作的時間將長達4天，但如果不能克服相關問題，則可能要更久！若以站方公布的訊息來判斷事故的主因，癥結點應該是磁碟陣列設備或是硬碟的故障。而類似關於儲存設備出問題的狀況，之前也發生，例如，2015年因硬碟容量已滿而故障，2007年因電源發生問題而停機，導致硬碟運作受到影響，需重建系統。

事實上，所有的IT應用系統都有可能因為各式各樣的原因，而面臨故障的狀況，不過，若是一而再、再而三的出現，我們應該要思考如何解決、避免這樣的問題發生。很可惜的是，對於這樣的事故，除了站方和使用者很著急之外，我們至今沒看到任何IT廠商出聲，主動提出建議或是表示願意提供相關的支援或贊助，但其實這是展示技術實力與愛臺善心的絕佳機會，希望NAS、儲存陣列、資料保護軟體廠商，趕快挺身而出，不要只是隔案觀火、漠不關心！

另一個讓我們很感慨的部份則是，當各種新奇的IT技術接踵而來的時候，沒想到我們每天在使用的應用系統、網站服務，還是如此脆弱不堪。根據維基百科對於批踢踢的資料記載，批踢踢有三個站，其中一個架設在一家公有雲服務平臺，但三個站的硬碟都壞了嗎？用了雲端服務，卻不能保障系統服務的可用性，所以，到底是怎麼回事？架構出了什麼問題？也許能有相關的人士能夠提出解法，以便發揮使用雲端服務的優勢。

據傳言，批踢踢系統既有的幾臺硬碟接連發生故障，站方雖然換上新的硬碟，但在RAID重建過程中，又發生故障。而對於這樣的狀況，令人好奇的是，儲存設備廠商現行的產品具有足夠的因應機制嗎？

這讓我想到去年iThome刊出了解決RAID重建時間過久的專題報導，我們曾介紹可提供這類技術的廠商，例如HPE 3PAR Fast RAID、NetApp Dynamic Disk Pool、華為RAID 2.0+、IBM Distributed RAID，但用戶若要建置這樣的儲存設備，可能要花掉不少預算，而且，能否因應儲存陣列不定時面臨硬碟故障的問題，則有待進一步驗證，因為如何縮短RAID重建時間，以及如何確保RAID重建作業的穩定度，不一定是同一個議題。

如果不想只靠RAID來保護系統資料，若是採用軟體定義儲存系統，或是租用儲存公有雲服務，是否也是站方能考慮的選擇？

因為這類產品、服務一再強調的特點，就是具有更高的可靠度、容錯能力，用戶現有系統的大量資料若要遷移過去，可能是大工程，費心費力，但廠商若能把這樣的案例成功建置起來，不但可以充分證明相關技術的可行性，對於不熟悉這個領域的人來說，更是足以讓他們牢牢記住廠商品牌的機會。

但願已經有廠商投入相關的支援，只是我們還不知道他們的義舉和善行，而這次事件的影響對象，並非只有批踢踢站方和使用者，同時，也關係到臺灣IT儲存產業、甚至是臺灣IT界的名聲，希望大家重視！若無法妥善解決這個發生在自家的技術問題，也不用繼續研發、製造儲存產品到全球市場，因為別人很可能會因此以為我們不夠專業。