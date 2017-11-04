每年50萬考生擠破頭，想爭奪公務人員這個「金飯碗」，爭取800多種公務員職缺的名額。負責遴選人才的考選部，每年得一連舉辦19次國考，一年才52個星期，其中就有38周都在辦理考試試務。一整年下來，在累計2,400次考試科目之下，所有考生的電腦測驗卡，就多達171萬張，而且一張都不能出錯，而這就是考選部資訊部門的挑戰，因為，一旦系統記錄錯誤，不只是影響了其中一科的分數，甚至可能決定了，一個人能不能捧住金飯碗的生涯路口。

所以，如何在符合法規要求的前提下，透過IT優化流程，來簡化繁瑣的試務程序，而又不影響考生的考試權益，是考選部資訊管理處處長陳建華一直以來所要面對的IT考驗。

國考e化作業從網路考試報名開始

國家考試自公告舉辦考試開始，到放榜、核發考試及格證書為止，通常歷經6至8個月的期程，這段考試辦理期間可以分成8個階段：籌備、報名、彌封、考試、評閱、核算、榜示及完竣。每一個階段都需經過不同的程序，而每個作業階段，都會對應到不同的資訊系統處理，以確保可以順利走完每項考試的試務流程。

不過，陳建華表示，這麼多個重要資訊系統，當中最核心的業務系統有兩個，一個是網路報名系統，另一個則是試務整合管理系統。

以考試報名來說，陳建華表示，很早以前，考生報名考試時，還需要購買簡章紙本寄送，隨著電子化政府逐步發展，考選部自2004年開始推動國考e化再造，逐一將原來的人工考選作業，改由電子化作業取代，以提高試務效率，並先從考試報名開始著手。

而在考選部開始推動國考e化再造的2年後，網路報名系統先上線，不過一開始，仍採用紙本報名和網路報名紙本寄件的雙軌模式，直到2012年才全面改採線上報名。

同時，在早一年，考選部也開始推動部分類科改採無紙化的網路報名，讓應考人在報名完後，不須郵寄報名履歷表、身分證件等資料，網路報名系統直接可與戶役政機關系統平臺串接，來進行應考資格的審查。後來，這部份作業還擴大減免證明文件的適用範圍，包括免除學歷、身障證明及原住民族戶籍謄本文件寄送。

以學歷證明文件的無紙化來說，陳建華指出，透過這套網路報名系統，至今已經可以與全國上百所高中職及大專院校資訊系統連線，來協助檢驗應考者的身分資格，考生不需要寄送紙本學歷證明，這些經過查驗符合資格的學歷資料，也會儲存在考選部資管處自行建置的學歷資料庫內，以便於考生下次報名時，可以自動比對資料庫有無學歷資料查核過的記錄，進而縮短應考資格審查時間。

陳建華也表示，目前網路報名的有效會員數共有70萬人，至今在學歷資料庫上，已累計達39萬筆的學歷資料，後來，也陸續建置了身障資料庫、原住民資料庫，預計明年也將新增後備軍人資料庫，來提供減免紙本寄送的身分查驗。

從無紙化的網路報名考試推動至今，也已經獲得了不錯的成績。陳建華表示，至今已有12項國家考試，全部或部分採用無紙化的線上報名，若以今年來看，採用無紙化報名的考生人數，就占總報名人數的42%，多達20萬人。

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考選部資訊管理處處長陳建華表示，資訊人員不能只懂得IT，更要了解法規依據，才能確保考選程序合乎公正及公平。（攝影／洪政偉）

推出試務整合系統，將試務流程統一集中

除了網路報名系統外，考選部後來陸續也將e化作業，逐一擴大到其他考選試務、測驗和閱卷等，來建置資訊系統，負責處理不同階段的試務及試政工作。甚至，考選部更在2011年打造試務整合管理系統，將原來各自分開需要大量人工作業的試務工作，改以系統化來取代，將包括籌備、報名、彌封、考試、評閱試卷、核算成績、榜示及冊報，及考試完竣後續工作等試務作業流程，集中到同一個平臺來管理。

陳建華表示，這套試務整合管理系統的建置挑戰，不只是要提供整合性試務入口的作業平臺，還要考慮不同階段試務、試政流程的整合和串接，同時，也得確保每個階段處理的不同作業程序，並不抵觸國家考試相關法規的規定，並對於資安有更高的要求，像是得通過ISO 27001資安認證、ISMS資安管理規範等，能夠針對高度機敏的試務資訊，如應考人基本資料或考試成績等，提供更安全的保護。因此，陳建華說，「從開始規畫、開發、測試、驗證，到系統上線，最後總共花了2年時間才完成。」

線上閱卷系統重新改版，以擴大實施考試類科為目標

國家考試朝向資訊化作業發展，到2014年開始漸趨成熟，並轉而開始透過IT優化流程──對內大幅簡化試務程序，以減輕試務人員的負擔和節省公帑，對外也要強化e化便民服務。陳建華表示，國考e化作業可以分成試務e化和典試e化。在試務e化方面，分為網路報名、電腦化應試、闈場資訊化作業等，而在典試e化部分，則有典試人力電子化作業，及線上閱卷等。

以線上閱卷為例。陳建華表示，國家考試線上閱卷系統自2012年正式推出上線，開始將部分考試考完後的申論題作答試本，裁切並經過掃描，變成可線上閱卷的型式，再由評閱委員透過電腦，直接從線上來打分數，以簡化整體閱卷的程序。

在歷經5年的實施推行之後，陳建華表示，至今已經有38項考試，共1,621科，累計超過375萬張申論題作答試卷，改用線上來閱卷，並由2千位委員共完成250萬題的評閱工作。

陳建華也提到，線上閱卷系統在今年也經過大改版，以便讓線上閱卷擴大實施於各類型考試。而且，不只是系統架構重新設計，從原來的主從式架構設計，改用精簡型電腦（Thin Client）架構──將線上閱卷用的軟體，全部都集中到機房伺服器管理，再提供給閱卷老師使用，來提高使用效率和彈性。

同時，為了能應付未來多種國考考試，上百名委員同時線上作業，也設法提高系統上線的使用人數，從原來的100人，增加到最多500人。另外，整個閱卷畫面設計經過調整，更易於操作，可以很快上手。

不只老師能線上評分，未來考生也能線上應試

單是擴大推動線上閱卷還不夠，陳建華表示，考選部未來也計畫，針對電腦應試，將從現行測驗試題線上作答的階段，更進一步擴大實施至申論試題，也可以改用電腦應試，逐步取代原先的紙本作答型式。陳建華表示，針對這項線上應試的新措施，預計將在2018年上半，先完成申論試題線上應試系統的開發，並在下半年開始推出。

未來，考生經由線上應試完成的試題作答，也可以直接轉為線上閱卷的型式，不用再經過紙本裁切和掃描動作，讓線上閱卷過程變得更有效率，使用上也能節省大量試卷用紙。

不過，陳建華也說，未來並不急於在短期內將申論試題線上服務，擴大至全部類科實施，初期將先採雙軌制，應考人可以選擇電腦應試或紙筆作答，讓考生有足夠時間逐漸熟悉操作。另外，一開始，線上應試將先以純文字作答的考試類科為主，而不包含需要特殊製表及繪圖作答的考試，例如中醫師考試等；之後，也將擴大適用考試類科範圍，包括律師考試和司法官考試二試，及高考二級等申論試題也都能改用電腦應試。

雖然運用IT可以幫助簡化繁瑣的試務程序，讓整個考試作業流程可以更順利完成，但陳建華也強調，資訊人員不能只懂得IT，更要了解法規的依據，才不會在推出資訊服務後，才發現違反了相關的考試程序規定，而影響了考生的權益。畢竟國考的許多試務流程，都跟國家考試法規息息相關，每一項試務流程，都有其必須嚴格遵守的考選程序及規定，以符合考試的公正和公平性。

以考試成績結果通知書的寄送來說，以前是紙本寄送，但在今年底，考選部的網路報名平臺，也將開放線上查詢成績功能，未來考生可以改用線上下載或透過手機方式來查看，以取得考試成績結果。但這並不表示，就因此可以省下書面送達的程序，還是得依照法規規定行事。因為，若是法規界定書面送達是一種行政處分，還是需要另外以紙本送達，才算完成通知的程序。而為了避免法規解釋有疑義，陳建華表示，之後開放成績線上查詢後，會考慮先採用雙軌並行的方式實施，在提供線上成績查詢之外，還會另以紙本寄送考生。

未來國考也要結合人工智慧

考選部今年也開始嘗試將考選試務與AI技術結合，從現有國家考試蒐集的數據資料中，找出更多改善考試作業，替政府找對人才的嶄新方法。陳建華表示，未來將推動的國家考試AI創新應用，包括，能運用中文語意理解技術，來幫助命題老師進行自動出題和審題；或是在申論試題線上閱卷流程中，加入自動評閱功能，系統可以依據作答結果關鍵字與核心答題命中率，提供初評結果，以輔助人工閱卷。

CIO小檔案

陳建華

考選部資訊管理處處長

學歷：臺灣科技大學資管所碩士

經歷：在考選部任職29年，曾擔任過資管處科長、專門委員、總務司副司長等職務，過去也曾負責國家考試網路報名及試務整合系統的架構與維運管理，並自2014年開始接任資訊管理處處長一職，未來更要肩負起運用IT優化試務流程，讓考選制度和考試方式能夠與時俱進

機關檔案

考選部

● 主要業務：掌理全國考選試務、辦理國家公務員任用資格考試與專業及技術人員執業資格考試

● 網址：www.moex.gov.tw

● 地址：臺北市文山區試院路1-1號

● 員工：編制員額約200人

● 成立時間：1948年

● 部長：蔡宗珍

資訊部門檔案

● 資訊部門主管職稱：資訊管理處處長

● 資訊部門主管姓名：陳建華

● 資訊部門人數：27人（正式職員15人）

● 資訊部門分工：分為3個科（國家考試e化、考選行政e化、電腦化測驗及網路報名）

IT大事記

● 1981年：導入大型主機輔助考試計分和統計作業

● 2004年：推動為期10年的國家考試ｅ化再造工程

● 2006年：網路報名系統上線

● 2009年：典試人力管理系統上線

● 2010年：題庫整合系統上線

● 2011年：試務整合管理系統上線、推出網路報名無紙化服務、線上命題作業實施、開放線上申請試題疑義

● 2012年：線上閱卷系統上線

● 2014年：推出網路報名減免學歷及身障證件服務、推出闈場關鍵字詞檢索比對及加值ｅ管家主動性通知服務

● 2015年：新式光學試卡閱讀系統上線

● 2016年：完成彌封姓名冊e化作業、開放線上申辦複查成績服務、擴大電腦化測驗試場認證

● 2017年：線上閱卷系統重新改版上線、推出線上申辦及國家考場閱卷服務、開放線上成績結果通知書及入場證申請服務、完成應試學歷查驗e化