來自中國最大貨運叫車服務的58速運，目前擁有超過100萬名司機註冊，每天同時有30萬個司機上線搶單，服務中國100多座城市內送貨，平均系統單日最高得處理40萬筆用戶訂單，每個叫車用戶下單更要在1秒內完成，30秒內附近上百位司機就要能夠收到訂單，以便於快速接單及搶單。58速運原來是58到家旗下核心業務之一，今年8月，58到家將58速運與香港貨運叫車GoGoVan在中國的快狗速運合併成立新公司，一舉成為中國城市最大規模的貨運叫車平臺，未來，甚至要能夠應付百萬人次的線上用戶下單和司機搶單。要滿足單日40萬張訂單，來安排百萬名司機的調度，是這家3年前才剛成立不久的58速運IT團隊，當前所面對的物流O2O考驗。

但這卻不是未來最大的IT挑戰，58速運技術負責人沈劍今年8月來臺在Modern Web大會中透露，物流O2O未來真正的挑戰是「未來1萬倍規模的擴充，」系統架構如何調整，才能夠扛得住，用戶數量、數據量、吞吐量及訪問量都暴增的衝擊，這得要靠IT架構演進及優化來實踐。

O2O服務IT架構真正考驗，得支撐未來1萬倍規模擴充

沈劍曾任2年的百度高級工程師，負責過後端即時通訊系統開發，後來才進到58集團，也擔任過58同城高級架構師，58到家高級技術總監，更曾實際參與過打造出能支撐10億流量超大型IT架構，因此，對於O2O業務發展階段，需要用到什麼類型的技術，會碰到哪些難題，比誰都還清楚。

他不只是名資深架構師，平時還會將自己技術經驗撰寫成文章，甚至在微信還成立一個「架構師之路」的個人技術分享專區，將自己成為架構師16年累積的架構心得寫成文章，光是去年整年就寫了100篇技術文章，目前更有超過10萬人訂閱每日觀看。

沈劍明白點出，現代架構師已經和傳統架構師的角色不同，他表示，傳統的架構師多半以業務架構設計為主，但現代架構師，如O2O平臺的架構師等，不只是要對業務非常的熟悉和了解，更多的工作在於，「得要事先考慮到當流量、數據量、訪問量，成長到為原先規模的1萬倍時，現有系統架構設計，有沒有辦法撐得住，」例如在一個聊天室裡，原為人數只有50人，發布訊息很容易，但如果增加到50萬人時，系統能不能在短時間內，將訊息同步發送給全部的人，這就變成是一個很大的挑戰，也是不同於傳統，現代架構師需要解決的難題。

沈劍也以58速運的O2O用車服務為例，來說明當O2O業務迅速成長面臨的嚴峻挑戰。58速運的O2O用車服務，其實就是一個貨運版Uber，讓這些有閒置汽車的人，直接能在他們建立的媒合平臺上接單，提供民眾搬家及送貨服務，並將找車、發貨、報價、支付等物流環節，全部改由線上操作，這些服務包括了司機查找、用戶下單、司機搶單，以及記錄里程等，讓叫車用戶只要透過手機App就能預定司機幫忙送貨到指定地點，並完成付款動作。

然而，要在競爭激烈的中國物流O2O行業生存，隨時都得跟時間賽跑，58速運也不例外。沈劍表示， 2014年成立時，58速運在產品或服務上，追求的是要快速實現，先上線先服務再說，「為了要跟競爭者搶時間，早期最大的成本是時間成本，任何能用錢解決的問題都不是技術問題」，所以在架構設計上相較簡單，只要Web層和資料庫部署完成後就先上線，「架構設計，以業務優先，技術面則先實現再優化。」他說。

好的架構設計，不應是設計出來，而是演進而來

當業務量開始快速增長，初期用的IT架構，就會開始遇到各種瓶頸，例如一開始，58速運司機上線人數還不多時，對於系統負荷還不會太大，但是後來，業務規模迅速成長，每天最多有30萬名司機同時上線，數量是原來的1,000倍，對於資料庫的寫入就會造成衝擊，例如早期平均每2秒會回傳一次司機目前所在位置的經緯度座標資訊，以便於系統在用戶下訂單和決定派單司機時，幫助用戶快速查找司機，並將下單完成後的訂單，同時推播給附近司機來搶單。

而當送貨的司機人數，從原來數百名到數千名，爆增到30萬人。當30萬個司機同時上線時，也就意味著，存放司機位置資訊的資料庫，每秒至少要寫入15萬次，不只增加資料庫的寫入負擔，也會導致查詢效率低，無法在短時間內完成訂單推送，而影響到用戶下單意願。這也就成為了58速運IT架構的挑戰，如何利用優化IT架構，讓用戶能夠在短時間內下單叫車，並將訂單準確推播給附近上百名司機搶單。「這些問題不是只有用車O2O業務會碰到，其他O2O業務也會遇到相同的難題。」他說。

而要如何因應O2O業務量成長，來解決IT架構所面臨到的瓶頸，沈劍認為，最好的作法，就是要靠IT架構演進及優化來實踐。在架構設計上，沈劍也有一套獨特見解。他認為：「好的O2O架構設計不是設計出來，而是演進而來，」沈劍表示，所有的IT架構的演進，其實都和業務發展息息相關，不同的業務問題對應的架構設計也有所不同，如聊天室或電商服務等，但不論處理的是何種業務難題，「所有與業務脫節的架構設計都是耍流氓。」他說，即便是同一個業務問題，也會因為對應不同的業務發展階段，例如用戶量或數據量的不同，而需要採用不同的架構。

沈劍也觀察到，有部分的架構師，在設計公司內部的IT架構時，有時會參考其他公司的架構來設計，但他並不認同這種作法。他解釋，IT架構師該做的，應該是先分析自己的架構特性是什麼，接下來，再依據現階段業務的複雜程度，例如用戶人數規模、數據量、吞吐量及訪問量多寡等，來以此決定系統架構的演進，及優化調整，才是真正解決之道。

＂好的O2O架構設計不是設計出來，而是演進而來，而所有脫離業務的架構都是耍流氓。＂ ── 58速運技術負責人 沈劍 攝影／洪政偉

架構演進優化的關鍵，在於找對「共通」痛點

如何針對不同業務發展階段來優化IT架構，沈劍的答案很簡短，「找出通用的痛點。」他表示，將這些通用的痛點找出來以後，利用下層統一解決，架構就會跟著演進。

沈劍也以旗下「58同城」分類黃頁網站為例，這是一個以提供訊息分類服務為主的中國線上服務平臺，58同城到現在成立10多年，架構經過非常多版本演進和迭代，他說，早期58同城的架構設計，著重在系統架構的快速迭代，以滿足當時業務快速擴張的需求，而當服務上線一段時間後，後來也發現到一些共通的問題點，例如當自家的工程師在利用資料庫存取元件（DAO）方式處理SQL語句，來進行業務程式開發時，經常容易出錯，後來找到問題原因，增加了一個DAO資料訪問層來解決，也使得原先的架構，就跟著演進了。

到了下一個階段，當用戶數逐漸攀升，業務規模越來越大時，這時的通用痛點，變成是系統耦合的問題，因為所有的服務數據都存放在同一個資料庫或伺服器上，當一臺機器設備出問題後，彼此就會相互影響，容易導致全部服務都停擺而無法使用，後來，也針對資料庫進行垂直拆分，將不同58業務拆開到不同的系統，及伺服器上來進行處理，以確保當其中一個系統出問題，也不會影響到其他服務運作。

隨著業務越來越複雜，沈劍表示，分層設計也變成是IT架構設計的常態，可以有效解決一些通用的困難，像是在Web層和資料庫之間，可以抽象出一個服務層，來取代原來Web伺服器直接存取資料庫的作法，利用Web服務化的方式，也讓Web層的業務邏輯開發變更快，而且當數據量、用戶量更進一步向上提升後，在架構設計上，也得考慮到維運、監控、服務管理等問題，可以將其他子系統抽象化設計，來逐一解決這些難題。「架構師雖然很難知道10年後的架構會是什麼，但至少能提前多想一步，才能跟上業務快速發展腳步。」

另以58速運來說，沈劍表示，至今58速運也歷經幾次的IT架構的演進，例如線上司機數量越來越多，資料庫吞吐量不足以支撐司機位置數據的寫入時，則先採取增加快取，並透過異步方式，將儲存在快取裡的經緯度位置資料，每隔一段時間再寫入資料庫，以分攤資料庫的寫入壓力；即使是當遇到資料量爆增，而無法將所有數據放置於同一個資料庫時，也採用了水平切分架構，利用增加實例的方式，來線性擴充資料庫的性能，同時針對重要的系統也加入備援機制，以確保系統高可用性。另外，還透過業務解耦方式，將用戶下單和司機派單過程，拆分成兩個無關的過程，並建立一個執行緒池（Thread Pool），利用佇列方式，來同時進行多個司機派單任務的推播，以縮短訂單推送時間，後來也新增加一個服務層，以因應越來越複雜的業務特性。「這些架構設計常用的優化方式和架構思路，不只能用在物流O2O業務，也同樣適用在其他O2O業務上。」他表示。

現代架構師須具備π型專業能力

成為一名架構師，應具備什麼能力？沈劍也以π型人才來形容，需要具備有技術的廣度（涵蓋Web、服務、資料庫、到快取、大數據及算法分析等）、特定專業領域的深度（如資料庫等），以及非常熟悉和了解業務，才能夠依據業務發展的不同階段調整，來優化架構，不過他也坦言，這些條件都要具備齊全，其實並不容易，常常需要仰賴多年站在第一線，實際參與系統開發、解決架構問題，及與業務結合的過程中，來逐步累積各方面的經驗，才能夠具備這些能力的要求。

為了讓新進架構師可以更快熟悉公司內部的業務，他觀察到，有些獨自設有IT架構部門的公司，有時會直接將架構師，短期派駐到業務部門，來解決當前的業務問題，但沈劍相當反對這個作法，「架構師不能與業務脫離，」他表示，在技術組織架構上，不應該是成立一個集中式的架構部門，來掌控公司所有架構師資源，而是不同業務部門都需要有屬於自己的架構師，「這也是現在58到家採取的作法，如速運會有速運的架構師，平臺也有自己的架構師，可以針對不同業務來設計架構。」他說。

對於想要成為架構師的第一步，沈劍則建議，最好的方式，還是在實戰中來養成，透過不斷接觸到不同業務的難點，碰到問題解決問題，只要持之以恆下去，就算踏出了成功的一步，例如，原來就是後端工程師，已經在負責某個後端系統，不論是Web層、服務層或是資料庫相關，接下來只要繼續維持，碰到問題，然後將問題解決，並且隨著碰觸到的業務越多元，解決不同類型的難題，隨著時間磨練，自然而然就會具備有架構師的能力，除此之外，還可以透過相關書籍來學習新技術，或是參與技術大會交流分享，來幫助自己成長。

沈劍表示，58速運雖然才剛成立沒多久，但目前單日最高擁有40萬張訂單，隨著業務量的迅速成長，他坦言，現有的架構，已經跟不上目前業務的快速發展，所以接下來，也得要依據現有數據量、用戶量，及訪問量成長規模，來持續進行架構演進及優化，甚至未來更要能夠支撐1萬倍規模的擴充，系統架構如何調整，才能夠扛得住，這也是58速運接下來的挑戰。

CTO小檔案

沈劍

58速運技術負責人

學歷：華中科技大學計算機碩士

經歷：曾擔任百度高級工程師，負責後端系統開發，2011年加入58同城後，也曾任高級架構師，負責過即時通訊、推薦系統開發及支付優化，2015年也在旗下58到家擔任高級技術總監，率領團隊優化後端平臺、架構及基礎服務，也曾擔任技術委員會主席，今年7月接掌58速運技術負責人

公司檔案

58速運

● 總部：中國北京市

● 成立時間：2014年

● 主要業務：提供車用O2O業務為主的貨運及搬家服務

● 網址：suyun.daojia.com

● 創辦人：陳小華

● 員工數：約1,000人

公司大事紀

● 2014年：58到家旗下成立58速運業務、推出O2O貨運叫車App

● 2015年：58到家速運更名為58速運，布局城市貨運派送市場

● 2017年：與香港貨運叫車GoGoVan在中國的快狗速運整併，成立新公司，中文名稱沿用58速運