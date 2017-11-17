很諷刺地，研究人員發現，McAfee垃圾郵件過濾服務竟然被用來傳送銀行木馬程式。McAfee正著手調查此事。

McAfee ClickProtect是McAfee代管的SaaS電子郵件安全服務的一部份，專注掃瞄電子郵件內含的URL來源安全性。然而Malware Tech研究人員Jérôme Segura發現，ClickProtect掃瞄後，會將原本的URL改寫成cp.mcafee.com的網域後傳送給用戶，將不知情的用戶導向第三方網站，並且下載Word文件。

一旦用戶下載並開啟該Word文件，就會啟動2階段感染過程，其中在第2階段植入Emotet銀行木馬程式。根據Malware Tech研究，Emotet為木馬程式Feodo的最新版本，在安裝於受害裝置後會經由寫死的IP網址連結到外部C&C伺服器，待命為外部駭客執行攻擊指令。

外部研究人員發現該惡意連結時，McAfee並未偵測到異樣。ZDNET引述McAfee人員表示，隨後McAfee全球威脅情報小組將被植入惡意Word文件的第三方網站風險值由「低風險」調高到「高風險」，之後才將之封鎖，不讓用戶連向該網站。

McAfee表示正在調查此事。目前為止，該連結是否出於惡意攻擊仍不得而知，但該公司表示並非刻意濫用McAfee系統的結果。