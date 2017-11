美國專利暨商標辦公室(U.S. Patent and Trademark Office,USPTO)上周公布了信用卡發卡組織萬事達卡(MasterCard)所申請的另一項有關區塊鏈的技術專利,專利名稱為「採用紀錄保證的即時支付方法與系統」(Method and System For Instantaneous Payment Using Recorded Guarantees)。

MasterCard積極參與新興的區塊鏈技術,該組織所打造的區塊鏈技術已被應用在B2B領域,以解決跨國交易的速度、透明化及成本問題;在去年藉由Start Path Global專案來扶植區塊鏈技術來追蹤及保護鑽石等高價商品的新創公司Everledger;並已加入企業以太坊聯盟(Enterprise Ethereum Alliance,EEA),也在今年10月釋出Mastercard blockchain API ,允許開發人員存取該組織的區塊鏈技術;亦已申請基於區塊鏈的統一結算系統技術專利。

至於新曝光的技術專利則是用來處理具保證的電子交易的方法,包含儲存帳戶檔案、藉由支付網路向收單機構取得交易訊息、辨識含有特定帳號的帳戶檔案、自特定帳戶扣除交易金額、產生一個支付保證紀錄、產生交易回覆訊息、將紀錄傳送到運算系統,以及把回覆訊息傳回收單機構等。

相關技術主要是利用支付交易的紀錄保證供收單銀行進行驗證並推動即時支付,以便鼓勵商家支持各種支付工具。

MasterCard說,許多消費者在購物時會選擇信用卡或支票來付款,而不是現金,這些交易工具對商家是不利的,因為得經過重重程序,可能要好幾天才會入帳,也有可能被跳票,該專利技術則能解決相關問題,讓商家即時收到款項,並有付款保證,還能支援各種交易工具與交易型態。