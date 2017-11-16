微軟投入開源碼陣營再加碼，微軟在Connect(); 2017宣佈加入MariaDB基金會成為等級最高的白金會員，也將把MariaDB推向Azure雲端環境。

MariaDB是開源資料庫MySQL分叉出來的版本。2008年昇陽買下MySQL的原創公司，2009年甲骨文又買下昇陽，開放陣營人士擔心MySQL的開放性不再，因而分叉出MariaDB。雖然甲骨文仍持續維護MySQL，但已逐漸轉向封閉開發。MariaDB基金會則於2012年成立，負責維護並確保MariaDB的開放性，MariaDB基金會不少成員也是來自MySQL原始團隊，如MySQL 共同創辦人Monty Widenius現今為該基金會技術長。

Connect是微軟在Build之外另一個年度開發大會，主題是針對開源碼軟體。去年同一個大會上，微軟宣佈加入Linux基金會。有了微軟貢獻程式碼，將有助於強化MariaDB在Windows環境的效能及可使用性。

同時微軟也預告不久後將釋出Azure Database for MariaDB預覽版，目前接受註冊。微軟資料庫系統事業群首席部門計畫經理Tobias Ternstrom指出，微軟堅信開放性，不論是在本地部署或Azure雲端環境下，都希望滿足客戶的需求。新宣佈的Azure Database for Maria將是完全代管於雲端的MariaDB，提供Azure用戶及開發商執行MariaDB資料庫的選項，可支援開發人員快速啟動新執行個體（instance）及擴充運算效能等任務。

今年稍早，Azure也提供了適用於PostgreSQL及MySQL的Azure資料庫服務預覽版本。微軟預定將這些服務最終推向全球40多個區域。