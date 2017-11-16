在拆夥三年後，Mozilla周三宣佈， Google再一次成為Firefox瀏覽器的預設搜尋引擎。

回顧2014年11月，Mozilla結束了和Google長達10年的合作，捨棄10億美元的進帳，而轉向與Yahoo簽下5年合約，Yahoo取代Google成為Firefox絕大多數市場的預設引擎，在東歐市場（俄羅斯、土耳其、白俄羅斯及哈薩克共和國）和中國，則分別使用Yandex和百度作為預設搜尋引擎。

不過Yahoo和Mozilla的合約還沒到期就已人事全非，Yahoo已經在今年6月底被Verizon收購。趁著Mozilla釋出最新版瀏覽器Firefox Quantum之際， 雙方宣佈再續前緣，美國、 加拿大與香港地區的Firefox將改回以Google為預設搜尋引擎。

Mozilla表示，最新宣佈是Mozilla 2014年宣佈以因地制宜取代全球單一搜尋引擎策略的一環。在多元化的搜尋引擎策略下， Firefox共預安裝了90多種語言的60種搜尋引擎， 包括Duckduckgo、Bing、Yahoo、Amazon、 Wikipedia等。 至於Mozilla因此能獲得多少財務收益，雙方都未透露。

台灣市場方面，Firefox和Google的搭配從未改變， 因此使用者應該不會察覺有任何不同。