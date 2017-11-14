繼9月底釋出首個採用Quantum引擎的Firefox 57測試版後，Mozilla將在11月14日正式釋出Firefox Quantum（Firefox 57正式版），台灣也將在15日凌晨開放下載，新版Firefox瀏覽速度提昇外，還強化個人隱私保護。

Mozilla在去年10月啟動量子專案（Projcet Quantum），以因應現代電腦打造新世代的網路瀏覽器，歷經一年多的開發，約700萬行程式改寫，台灣Mozilla團隊也有過半員工參與這項專案，終於將在11月14日全球同步釋出Firefox Quantum，包含電腦版及Android行動裝置平台版本。

新版瀏覽器除了翻新介面，以尖端取代原來的圓角，營造現代化的科技感，Mozilla台灣分公司資深產品經理向可欣表示，新版本在效能上也有大幅提昇，運用電腦、行動裝置的多核心架構，提昇上網速度，在某些方面甚至比Google的Chrome更快。

Mozilla強調新版Firefox在不同的作業系統下佔用的記憶體資源較少：

Firefox Quantum採用了新的CSS引擎，可跨多核程序平行執行，但考量到使用的程序愈多，佔用記憶體愈多，耗費過多的系統資源，且容易造成系統過熱，瀏覽的加速效果也有限，因此Firefox Quantum以4個程序平行執行分頁。

為提昇使用者的體驗，瀏覽器會將運算資源優先提供給使用中的分頁使用，因此使用中的分頁會有加速的效果，但相對地，習慣開啟多個分頁，在不同分頁中快速切換以處理多種作業的使用者，因背景分頁獲得的資源較少，處理速度也可能變慢。

Mozilla以Speedometer 2.0測試，和Firefox 52相比，Firefox Quantum提昇了2倍的速度。過去Firefox版本開啟近1700個分頁需要將近8分鐘，現在則只需要15秒就能完成。

另外，Firefox Quantum也提供隱私瀏覽模式，類似Chrome的無痕視窗功能，能讓使用者上網不會在電腦上留下網頁瀏覽紀錄。在一般瀏覽模式下也能開啟追蹤保護功能，阻擋已知網域的廣告追蹤工具，由於不會下載、顯示追蹤網域內容，網頁載入時間也可因此縮短。