推動全球民主的國際性非政府組織「自由之家」（Freedom House）在本周公布了今年的全球網路自由調查報告《Freedom on the Net 2017》，調查全球65個國家（台灣不在調查之列），顯示從去年6月到今年5月間，總計有25個國家封鎖了社交媒體或通訊程式，約佔全球網路人口的52%。

此次所調查的國家涵蓋了全球87%的網路人口，如下圖（來源：Freedom House）所示有23%的網民是自由的，28%是部份自由，並有36%處於不自由的狀態。這一年有32個國家的網路自由度是減少的，卻只有13個是增加的，其它則維持不變。

自由之家指出，除了俄國企圖透過假消息干預美國大選的消息已眾所皆知之外，這一年來至少還有其他17個國家在選舉期間也被假消息淹沒，破壞人民基於真實消息與辯論來選擇領導人的能力。儘管有些像是俄國之類的政府計畫藉由此一手法以擴張影響力到其他國家，但更多的例子卻是當地政府利用假消息來鞏固自己的政權，例如委內瑞拉、菲律賓與土耳其都僱用網軍來帶動風向。

這一年來對全球網路自由造成負面影響的關鍵趨勢還包括政府把監督能力延伸到行動通訊、有愈來愈多的政府限制影片直播、鎖定新聞通訊社及權利捍衛組織的網路攻擊行動日益增多、VPN服務的封鎖，以及對網民及網路記者的實際攻擊變多了。

在行動通訊上，有愈來愈多政府曾因政治或安全理由關閉行動網路服務，在調查期間所有曾關閉的網路服務中有一半是針對行動網路。許多行動網路遭到封鎖的事件發生在少數民族或宗教團體的聚集區域，他們因挑戰中央政府的權威而被壓制，例如中國的藏區或是衣索比亞的歐若莫（Oromo）。

近來新興的直播也遭到某些政府的控管，特別是在政治抗議活動時，這些政府封鎖了直播程式，並逮捕正在直播的抗議份子。此外，總計有14個政府限制了虛擬私有網路（VPN）的使用，並有6個政府直接立法管制VPN，如中國。

根據自由之家的估計，全球總計有34億的網民，其中有63%生活在可能會因為發表有關政治、社會或宗教議題而被逮捕的國家，並有62%生活在可能因其網路行為而遭受實際攻擊的國家，還有52%生活在社交媒體及通訊程式被封鎖的國家。

在這項調查中，網路最自由的前五名依序是冰島、愛沙尼亞、加拿大、德國與澳洲/美國。至於最不自由的前五名則是中國、衣索比亞、敘利亞、伊朗及古巴。

