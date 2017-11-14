Hewlett Packard Enterprise（HPE）上周五（11/10）發表該公司HPE Mission Critical Blockchain區塊鏈家族的第一個成員—Mission Critical Distributed Ledger Technology（DLT，分散式帳本）解決方案，加入與IBM、微軟及甲骨文的競爭。

Mission Critical DLT解決方案結合了HPE的Integrity NonStop平台與R3的分散式帳本技術，其中，Integrity NonStop為HPE專為大型企業所設計的關鍵任務平台，整合了軟體及硬體，標榜擁有100%的容錯能力、可大規模擴充並整合老舊系統。

至於R3所打造的分散式帳本/區塊鏈開源平台Corda則已受到全球逾60家企業的青睞，除了HPE外，Accenture、微軟與英特爾也都是R3的合作夥伴。

HPE區塊鏈全球總監Raphael Davison表示，對區塊鏈感興趣的企業知道公有雲無法完全滿足他們在非功能性上的需求；而對於關鍵任務，就地部署的架構也必須成為傳統IT、私有雲與公有雲混合的一部份，才能符合大型企業區塊鏈任務的需求，Mission Critical DLT解決了公有雲與一般架構上所欠缺的元素。

Mission Critical DLT預計於明年初正式上市，而HPE亦計畫在之後推出基於Mission Critical DLT的雲端訂閱服務（DLT as a Service）。