科技部部長陳良基於今日（10日）第一屆台灣人工智慧年會第二天的活動上，分享科技部對AI的計劃。中央研究院院長廖俊智在開場時表示，臺灣發展AI面臨了幾個問題，像是產學之間有很大的鴻溝、人才缺乏，以及習慣導入外來的技術，因此，中研院正在籌備科技生態發展基金會，著重於人才的培育，並且希望將產業和學術界緊密結合。

中研院資科所目前正在計劃成立台灣人工智慧學校，利用一期3個月的時間，每期培訓200位具有即戰力的AI人才，透過真實的問題和真實的資料，來培訓AI人才，並且要在臺灣建立自己的問題自己解決的文化。

他表示，將會著重於學校後的專業人才，多吸收已經在業界服務的從業人員，由第一線的研究者擔任導師，一起解決實際問題，要從實際問題來應用AI。

台灣人工智慧學校將會由孔祥重院士擔任校長，今日（10日）就開放報名，報名費用為48,000元，明年1月28日正式開課。

科技部部長陳良基表示，他進入科技部後，在AI的佈局上更加積極，不管在哪個領域，其實都必須解決產業界和學界的落差，也需要創造出臺灣的AI核心能力，創造出更多可行的應用。

目前科技部的規劃，在AI的科學研究有5大戰略，他認為，AI需要強大的學習和訓練過程，計算能力的部分，科技部將建置一個全世界獨有的AI超級電腦，支持學術和產業的使用，希望能支援各種應用上需要訓練的模型工作。而明年也會推出更多功能，過程中也會找更多的廠商來合作。

科技部也會與經濟部、勞動部和教育部合作，教育部會在學校的推動AI相關課程，每年希望孕育出上千位的AI人才，年底前就會推出AI的課程，而經濟部和勞動部將會藉由AI學院的方式，在職場上對想進入和想了解AI的人才進行相關培訓。

未來，科技部還預計在臺灣成立4個AI研究中心，聚焦在機器學習等AI技術，並與加拿大AI研究中心密切合作和交流，深耕台灣AI與國際的交流，給國人更多的機會。

最後，陳良基表示，有些AI應用需要在行動裝置上執行，不只是軟體程式的撰寫，還需要動手做的能力，像是自駕車，因此，科技部將在台中和台南設立兩個AI機器人Maker Space。

另外，他還表示，科技部一年內會用3種不同的題材，舉辦比賽吸引各界來一銅解決問題，培育更多AI人才，這次的競賽主題將會以「如何與AI對話」為題，冠軍可以贏得3 千萬元的獎金，之後還會陸續推出自駕車和資訊安全相關的主題。