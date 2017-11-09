微軟周三發佈了一個Word工具Resume Assistant，可結合LinkedIn資源，協助Office 365用戶寫出更漂亮的履歷。

微軟指出，根據一項調查，近70%美國求職者認為撰寫履寫表最大困難是不知如何有效包裝自己，超過50%則認為不太會為一項特定職位撰寫專門的履歷。

Resume Assistant是結合人工智慧（AI）而成的新增功能，開啟Word履歷表項目就會出現在右側。用戶輸入想要的職位角色和產業搜尋後，Resume Assistant會從LinkedIn數百萬份公開檔案中找出類似工作經驗、職位的範例供用戶參考，幫你以更好的說法描述自己的專業。它還提供達成這些成功案例所需的專業技能，同時引用LinkedIn Learning中的相關培訓課程來強化需要的技能。

使用者還可以利用Resume Assistant內建的LinkedIn職缺搜尋功能，這些職缺需要的技能也會列出。另外，看到滿意的工作機會後，除了用戶自己在LinkedIn上的資料外，啟動Word 中的「Open Candidate」，還會悄悄通知該職缺的招募人員。此外，Resume Assistant也提供撰寫漂亮履歷表的訣竅，以及聯繫LinkedIn ProFinder自由接案者平台上履歷專業寫手的管道。

本功能本周將在Insiders開發者頻道釋出，未來幾個月內將釋給所有Office 365用戶。

這是微軟2015年以262億美元收購LinkedIn後將這項人才媒合平台整合到現有產品的最新一例。今年4月微軟整合Dynamics 365及LinkedIn社群銷售預測工具Sales Navigator及Dynamics 365 for Sales，使Dynamics 365 用戶的業務人員得以掌握LinkedIn近5億的專業人才資料。

Resume Assistant怎麼用AI幫你找工作：