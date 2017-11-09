臺灣版的金融監理沙盒昨天（11月8日）通過初審，名為「金融科技發展與創新實驗條例」（金融監理沙盒），本會期若順利三讀後，明年上半年就有機會可以上路施行，讓金融科技新創業者申請實驗。

立法院財政委員會昨日針對金融監理沙盒的草案，進行各版本的逐條討論。一共有多位立委提出相關的草案，包括：曾銘宗、時代力量黨團、余宛如、陳賴素美、許毓仁。昨天的審查會歷時近7小時，委員各自提出意見，凝聚共識，最終版本有幾項亮點。

實驗期最長三年，全球最久

本次審查的重點之一，就是沙盒實驗期的長度。行政院在今年5月4日提交了一個版本到立法院，整體實驗期可拉長到18個月（6個月為正式實驗期，可延長一次6個月，還可加上6個月的「資格調整期」）。

這次財政委員會審查後的版本更加碼來到3年，最多36個月的時間給業者去進行創新業務的實驗。首次申請的業者，實驗時間以一年為限，可再向主管機關申請延長半年，最長不得超過3年。

這也讓臺灣版遠比其他國家的沙盒實驗期還要長，就是要給業者充分的空間。「這一切都是希望能夠解決法規調適期不確定、可能導致新創營運風險的問題。」余宛如在臉書上解釋。

現有金融監理沙盒的國家，包含：英國、新加坡、澳洲及香港，臺灣有機會成為全球第5個實施的國家。

除此之外，為了讓審查能夠更加客觀、避免過度的行政干預，以及成員多為金融業者，成為「科技」新創業者的阻礙，本次也在審查委員上，設定專家學者需占1/2的比例。

臺灣的金融監理沙盒之路並不容易，去年下半年，多位立委提出共25個監理沙盒相關法案並舉辦數場公聽會。今年一月份，行政院也提出新的監理沙盒版本，特別在金融創新之外兼顧消費者保護，並在5月份進入立院審議。現在，又跨出一大步完成初審。

更重要的是，臺灣屬於歐陸法系，依賴成文法典和法律、法規。一旦成立以後，將會是第一部金融監理沙盒的專法。