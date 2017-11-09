為期2天的2017年台灣人工智慧年會於今日（9日）盛大舉行，這次超過2,200人報名參加，同時有5個分場議程進行，其中包含Google臺灣董事總經理簡立峰、AlphaGo 首席工程師黃士杰、Google研究科學家紀懷新等重量級的演講者。

Google臺灣董事總經理簡立峰過去在中研院資訊所13年的時間，奠定了產業和學術的經驗，他表示，雖然他是台灣第一代從事AI研究的學生，但是現在已經不做AI研究一段時間了 ，以前做研究時，教授都會說這是沒有飯吃產業，但是沒想到，在30年後AI技術終於開花結果，他以自身豐富的經驗來分享對AI技術的趨勢看法，以及台灣的機會。

他表示，過去三年前大家都在談IoT，兩年前開始談AR和VR，現在大家談AI談的火熱，全世界都在投資AI，就連臺灣科技部也投入160億元的資金在AI的研究上，大家可能會覺得經費不算多，但是簡立峰提醒，科技部的投資是用在學術的基礎點上，可能會帶來翻倍的產業再投資，帶動整個臺灣的AI產業，值得開心的是，這次臺灣的投資不算晚，最重要的是有沒有發現當地的優勢。

不過，他表示，AI並非最近才開始興起，AI是經由過去30年的累績才有今日的成果，因此，過去如果沒有成功，現在失敗的機率也非常高，他認為發展AI必須要跨到各個領域，「AI開啟跨領域的時代！」簡立峰指出，過去從沒有一個名詞，讓不管是政治人物、各行各樣都認同，AI是從網路時代到現在造成的完美風暴，而AlphaGO的成功就是引爆點。

過去人們認為，圍棋很複雜，因為圍棋有棋譜，需要有人類的知識累積才能學習，但是AlphaGO卻與人類冠軍競賽時，贏得勝利，他指出，一般的職業棋手，一年也才下50～60盤棋局，但是AI卻可以下好幾百萬盤，透過大量的訓練資料不斷的學習，一直練習，就能產生比人還要傑出的結果。

許多人會把焦點放在機器學習、深度學習等技術，但是，簡立峰提醒，這次臺灣應該要看見AI全球化的趨勢，要思考臺灣在世界的角色如何重新改變，找到臺灣可以發揮的應用，像是數位服務可以用AI，目前世界已經從行動第一走到AI第一，手機在AI的年代已經不是一隻手機的功能，他是人類的數位代理人，以後手機就代表使用者，甚至比使用者還要了解自己，幾乎可以幫使用者處理任何生活中的事情，這些都是臺灣可以抓住機會的應用。

他解釋，AI的概念大致上圍繞一個人的人體，包括聽覺、視覺、語言等感官，現在人類對AI的定義就是如果機器做的比人厲害，就是AI，但是他認為，其實機器翻譯在這10幾年間的進展，才是可怕的，機器翻譯就是受惠於大量資料訓練的結果，不僅機器翻譯，影像辨識也是因為大量圖像資料，就能有非常好的成果，這也是目前最好的AI應用， Google的研究員也已經證實，用13萬張的視網膜圖片來訓練AI系統，辨識結果就能跟醫生一樣準確，史丹佛教授也有過一項研究是關於乳房攝影影像，辨識結果也能高過醫生。

簡立峰指出，目前AI的困難是，不是所有領域都像影像或是機器翻譯一樣，能夠透過大量的訓練資料，能在短期內有重大突破，他認為，「近一年最能代表AI的應用就是自駕車」，Google甚至已經要推出自駕的計程車，他指出，每年全世界有100萬人因為車禍死亡，其實人類當駕駛是非常不適合的，而機器來當駕駛是較合適的，不過，當自駕車發生第一個車禍，大家就會開始懷疑自駕車的能力，他舉出商周一篇報導提及，車子若不用人來開，人類通勤的時間將會多很多，以土地面積較大的國家來說，光是省下開車的時間，就會多出好幾個小時，這時候，新的服務和工作就會出現，舉例來說，開車族休憩的旅店可能會消失，因為人不再需要休息，而新的機會可能像是網路直播，或是遊戲產業，另外，保險業也會因為自駕車而受害，因為不再有眾多的車禍發生。

因此，他提醒臺灣產業界，要思考的是，「自動駕駛的概念出現，你看到的挑戰和機會是什麼？」AI的出現，讓他發現，臺灣應用開放式平臺能力是少的，身為一個高科技的國家，臺灣用Opensource的經驗也是非常少的，原因就是因為臺灣是代工業，臺灣的企業會在參展找客戶，而不是在馬路上找客戶，所以，本身商業的行為就會不一樣，依照他的觀察，「臺灣一直在重複做過去做過的事！」他認為，這樣是不行的，知名社群網路公司Snapchat內部只有12個人的時候，就已經成為全世界很大的社群平臺 ，內部有11個工程師全都在寫前端，後端全都是用雲端。

他建議，企業應該要先做雛形，模擬出虛擬的應用，觀察使用者接受程度，使用者願意接受再去從事開發，不是要打造任何應用都從做工具、做平臺開始，「真正的贏家使用者端知道需要什麼的人，不是做工具的人，」他強調，企業要縮短測試期，用最快的速度接觸到使用者，然後不斷的循環改進應用的過程。

目前，AI技術在不同領域的應用，圍棋方面機器做的比人好，影像辨識則是機器跟人的能力差不多，而語言理解的領域，則是人遠遠超過機器的能力，他自己簡單的定義是，如果那個領域是定義比較完整的，就比較容易發展AI系統，「人類與生俱來的能力很難AI化，後天學習來的能力較容易AI化。」他說。

他指出，臺灣許多科技發展都比全世界早，像是臺灣很早開始做無人機了，但是臺灣的創意和想像力不夠，世界將無人機想像成飛行的機器人，於是發展出很多不同的無人機應用，像是醫院的送藥機器人、電商的貨運機器人，更有趣的是，紐西蘭用無人機來趕羊，因為臺灣沒有應用的習慣和經驗，常常錯失機會。

他提醒，臺灣的機會是「AI硬體有優勢，AI應用要把握」，用硬體來做跨領域的應用，另外一個臺灣的機會，可以發揮臺灣硬體的也能將AI技術IC化，他認為， 臺灣在發展AI，一定要跨領域的應用，必須要異業整合，像是智慧醫療、智慧照護、智慧製造、智慧汽車，並且也要世代整合，將新舊產業整合、將實體與數位產業整合，或是傳統產業可以網路化、數位化，最後，他也建議，臺灣只要關於「信賴」的產業都有機會，例如，安心農業、安心食品、心理諮商、醫療等，他不確定這樣的機會與AI有無相關，但是，留給大家自由發揮創意，創造出新的應用。