本周日美國德州槍擊案，兇手的iPhone又將引發警方和蘋果間的解密問題。



本周日德州聖安東尼奧市一名前空軍Devin Kelly發動教堂內槍擊，造成26人死亡及20多人輕重傷。兇手本人也在混亂中身亡。為偵辦本案，美國聯邦調查局（FBI）經由搜索票扣留兇嫌持有的iPhone，且與蘋果有了初步接觸。



事發當時FBI僅表示取得了他們「無法破解」的手機，因為手機已經加密。蘋果曾立即聯繫詢問是否為iPhone，以及是否需要協助。周二FBI證實這隻手機的確為iPhone，但是他們並未立即尋求蘋果的協助，而想先從iCloud或有關的筆電著手來解鎖。FBI方面表示這可能需要幾個星期。



蘋果已證實該公司的確曾接觸警方，表達願意提供協助。



華盛頓郵報報導，時間是FBI辦案的大敵，若FBI在第一時間找錯了方法，可能讓本案錯過解鎖的「黃金期」。因為iPhone 的指紋辨識Touch ID在手機未使用48小時內就會失效。如果在事發當天警方有將兇嫌手指按上Touch ID鍵，就可以立即解鎖。



兇嫌是否設定iPhone的Touch ID以及FBI是否有取得他的指紋，目前皆不得而知，不過大部份iPhone用戶都會設定這項功能。



此事是否又會再引發蘋果和FBI再一次對峙令人關注。2015年加州聖伯納迪諾（San Bernardino）市發生14死的槍擊案，當時兇手也是使用iPhone。FBI也是在一開始弄巧成拙造成無法取得iCloud的手機資料備份，後來要求蘋果在手機內植入可解密的後門，遭到蘋果以保護用戶隱私為由拒絕，雙方為此甚至對簿公堂。最後解決之道是FBI最後找來第三方廠商協助解鎖iPhone 。