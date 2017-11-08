Alphabet旗下自駕車子公司Waymo成立後新聞不少，但卻一直未見推出產品。周二該公司終於鬆口證實首項商業化產品為無人計程車。

Waymo執行長John Krafcik周二在Web Summit大會上正式公佈此事。他同時也透露，近日Waymo已經在美國亞利桑納州鳯凰城市的公路上，首次展開完全沒有人坐在駕駛座上的無人車。

Waymo無人駕駛車介紹影片：



去年4月起，Waymo在鳯凰城市近郊提供以Chrysler Pacifica休旅車改裝的自駕車免費載客服務的測試，不過車上都有Waymo員工以便隨時接手。但現在Waymo已經對自駕車非常有信心，在未來幾個月的測試中Waymo員工將改坐在後座，任何狀況發生時只要按下靠邊停的按鍵，將車子停到路邊，並視情況進入真正無人的載送服務測試。



若一切順利的話，之後Waymo將在鳯凰城東南郊區的錢德勒（Chandler）鎮的一小區域正式推出無人計程車服務，作為該公司第一項商用化服務。在此之前Waymo雖然積極和克萊斯勒、本田或英特爾等公司合作，但對何時商用化服務都低調不談。



Ars Technica報導，原本Waymo的策略是將自駕車軟體授權給車廠，由其銷售自駕車輛。但數年前一項測試促使Google調整方向。2013年當時自駕車部門所屬的Google在測試中發現，駕駛人在自駕車中一段時間後會開始分心，玩起手機、化妝或打瞌睡，這使得Google決定放棄自動輔助駕駛的功能開發，而發展更安全的完全自動駕駛技術。



在Tesla等自駕車模式中，車子可以到處移動，軟體只負責部份駕駛，而在Waymo測試中，無人計程車服務會行走在一般計程車可到達的地方，由軟體掌控全程駕駛，但不得離開劃定的區域。



至於何以選擇亞利桑納州鳯凰城市作為第一個服務部署地點，Waymo 表示，當地氣候大多晴朗、穩定是最主因，另外，車子較其他城市來得少、道路平整、而且該州法規也沒有限制也是原因。



這項服務未來可望也會推到其他地區。目前Google已經在紐約、舊金山、及密西根州展開自駕車道路測試。另一方面，上個月Waymo母公司Alphabet投資美國第二大叫車服務Lyft 10億美元。