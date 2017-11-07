Google周一釋出Pixel及Neuxs裝置的11月功能及Android更新，分別修復Pixel 2 XL螢幕烙印、色彩黯淡問題以及被稱為KRACK攻擊的WPA2安全協定漏洞。

11月功能更新最重要的是修補了上個月才出貨就遭到抱怨的Google Pixel 2 XL虛擬鍵螢幕烙印和色彩黯淡問題。儘管Google聲稱Pixel 2 XL螢幕烙印並沒有比別家手機嚴重，但是仍然在本次更新中修復，並加入調升亮度的選項。Android Central報導，經過更新，Pixel 2及Pixel 2 XL顯示器設定中的選項將從原本的「鮮明色彩」增加為三種，包括強化、自然及飽和。

Google表示這些功能力求不影響使用經驗，而由於所有OLED螢幕長期下來都會出現「老化」現象，Google未來也會持續改進以拉長Pixel 螢幕的使用年限。其他修復的問題包括部份Pixel 2輕微點擊雜音、高音伴隨噪音，以及藍牙、相機相關功能瑕疵。

本次更新也包含Android安全更新，其中最重要的是修補了10月中爆發、被稱為KRACK的9項高度風險的WPA2協定漏洞，以及存在於Android核心、Media Framework、MediaTek、nVidia及Qualcomm元件，可能引發遠端或本機任意程式碼執行的中、高度風險漏洞共22項。