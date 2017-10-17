比利時研究人員發現WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2 )中有批重大漏洞，可讓攻擊者發動攻擊，破解Wi-Fi網路的加密機制，進而攔截原本以加密傳送的資訊，包括電子郵件、密碼等， 而幾乎所有使用WPA2的裝置都有被駭風險。



這批漏洞是由比利時魯汶大學IMEC-DistriNet教授Mathy Vanhoef及Frank Piessens發現，他們在美國國土安全部旗下ICS- CERT對超過百家廠商產品發出警示後公佈這項研究。



被發現的漏洞包括CVE-2017-13077、13078、13079、13080、13081、13082、13084、13086、13087、13088。在終端接入Wi-Fi時進行四向交握（four-way handshake）的過程，只要操弄傳送流量，使nonce及session金鑰重覆使用，迫使無線AP及終端重新安裝金鑰，最後造成加密機制被破解。駭客只要在有漏洞的AP或終端Wi-Fi網路範圍內就可發動攻擊，進行解密或注入封包、注入HTTP內容、綁架TCP連線，或重送unicast或群體位址（group-addressed）訊框等，讓攻擊者得以竊取信用卡、 密碼、聊天訊息、電子郵件、相片等資訊，理論上任何在Wi-Fi 網路上的內容都會被看光甚至竄改。



研究人員表示，由於漏洞出現在Wi-Fi標準WPA2本身，因此任何正確的WPA2實作都會受影響，而支援Wi-Fi的裝置風險更大，這意謂著幾乎所有現代手機、電腦、平板、甚至連網家電或醫療器材都可能被駭，裝置必須及早升級到安全版本才能免於受害。



研究人員並設計了密鑰重安裝攻擊（key reinstallation attack, KRACK）的概念驗證攻擊程式。根據示範影片（下）， 研究人員針對一台Android手機傳送全部為0的加密金鑰， 而非真正金鑰，最後破解進而取得手機上的資料。他們指出， 這類攻擊對Linux及Android 6.0以上版本威脅尤其大，因為這兩類平台比其他作業系統（如i OS及Windows）更可能被騙而安裝假金鑰。

即便HTTPS可以提供額外的加密保護，但研究人員警告在某些情況下這種保護也可能失效，例如在iOS、Android、OS X中有部份的非瀏覽器軟體繞過HTTPS，像是行動銀行app、某些VPN app。



初步研究發現Android、Linux、iOS、mac OS、openBSD、MediaTek、Linksys及Windows等都可能遭到類似攻擊。根據CERT列出的名單， 上百家受影響廠商已經在8月底到10月中陸續接獲通知，包括Cisco、Aruba、Fortinet、Intel、Juniper、F5、RedHat、SUSE、華碩、合勤、友訊、華為、微軟、三星、Google、蘋果、小米等。



微軟周一發出公告指出Windows已經在上周二的安全更新中修補了漏洞。ZDNET則列出其他已修補漏的廠商包括Intel、FreeBSD、OpenBSD、Fortinet、Wi-Fi聯盟 。Google則對媒體表示已經著手修補，但要再幾周才能釋出給其Android裝置。