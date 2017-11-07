美國國土安全部旗下的電腦緊急應變小組（US-CERT）上周警告，專門用來加密電子設計之智慧產權（intellectual property ，IP）的IEEE P1735標準含有7個安全漏洞，將允許駭客竊取這些原本利用加密技術來保護的智慧產權。

有鑑於一個複雜的電子設計智慧產權可能牽涉到許多IP持有人，促使他們利用IEEE P1735標準來進行IP的保護，該標準描述的是電子設計智慧產權的各種加密方法，以及相關智慧產權的存取權限管理。相關漏洞最早是在今年9月由美國佛羅里達大學的研究人員所提出，並詳述於「標準化不良密碼學實作」的研究報告中。

US-CERT列出了7個IEEE P1735標準的安全漏洞，從CVE-2017-13091到CVE-2017-13097，將允許駭客解密IP、修改加密的IP或加密金鑰以安裝硬體木馬，或是破解IP的存取控制等，最嚴重的情況即是允許駭客取得明文的智慧產權內容。

上述漏洞將造成IP持有人金錢上或聲譽上的損失，例如若被安裝了硬體木馬，基於被駭專利所打造的IC即可能出現效能不佳或故障的狀況，也許還暗藏了後門。

US-CERT警告，除了IEEE P1735標準本身含有漏洞之外，那些採用IEEE P1735標準的電子設計自動化（EDA）工具，或是基於這些工具所打造的產品皆會受到波及。

市場上約有十多家EDA工具開發商，包含AMD、思科、IBM、英特爾、國家儀器、高通與三星等，它們皆已在9月或上周接到通知，惟尚不知其更新腳步。