德國媒體《南德日報》（Suddeutsche Zeitung）本周日（11/5）聯手全球100家媒體共同揭露離岸法律事務所Appleby所外洩的「天堂文件」（Paradise Papers）中，顯示由俄國官方持有的兩家公司曾先後入股臉書（Facebook）與Twitter。

1898年成立的Appleby專門處理全球避稅天堂的法律文件，去年10月對外坦承曾遭駭客入侵，造成客戶海外投資檔案外洩，《南德日報》循徑買下了這批資料，並以「天堂文件」為名發表，內含1.4TB、1340萬份的文件，涉及百慕達、英屬維京群島、開曼群島等全球19個避稅天堂，並與國際調查記者同盟（ICIJ）及100家媒體於本周日（11/5）開始聯手揭露。

根據相關檔案，俄國官方銀行VTB Bank與能源企業Gazprom都曾藉由DST Global分別投資了Twitter與臉書，DST Global是由俄國科技富豪Yuri Milner所創立的投資公司，且與美國總統川普（Donald Trump）的女婿Jared Kushner有所關連。

Kushner不僅是川普的女婿，也是川普的資深顧問，他創立了一個房地產專案，Milner亦參與其中，但當Kushner加入川普的施政團隊時，並未對外揭露此事。

文件顯示，VTB Bank投資Twitter的金額約為1.91億美元，而在臉書於2012年上市前，DST Global投入臉書的金額則有10億美元，DST Global最多曾握有5%的Twitter股份與8%的臉書股份。

儘管上述很難不令人聯想到俄國的政治意圖，然而Milner對外透露，針對臉書與Twitter的投資完全是商業考量。事實上，DST Global在臉書及Twitter相繼於2012年及2013年上市後不久即拋售相關股票以實現獲利。

美國政府曾公開抨擊俄國試圖透過駭客行動與假消息來干預2016年的美國總統大選，現則打算立法規範網路上的政治廣告，臉書已從善如流地發表廣告透明化政策，將揭露該站每則廣告的內容、支出與受眾等資訊，若為政治廣告還必須額外確認廣告主身分。

還記得去年的巴拿馬文件外洩案嗎？也是離岸律師事務所的Mossack Fonseca因遭駭客入侵而外洩了2.6TB的資料，涵蓋21.4萬家公司與1150萬份文件，涉及了全球72名前任或現任的國家元首與其家人，亦是由《南德日報》號召全球媒體共同披露。

至於隨著文件內容被公開而再度成為客戶箭靶的Appleby也在周一（11/6）發表了聲明，指出兇手是名專業的駭客，該公司沒有做錯任何事，也不是洩露資料的元兇，此外，Appleby也宣稱「天堂文件」所內含的1340萬筆文件並非全然來自該公司。除了對此意外所帶來的困擾向客戶致歉外，Appleby亦承諾將採用更嚴格的商業行為標準。