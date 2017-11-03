蘋果iPhone 8上市還不到2個月，緊接而來的iPhone X今天也終於在全球正式開賣，臺灣也搶頭香，在同一天銷售，包括國內電信、燦坤等蘋果通路、及蘋果官網／直營門市都在今天正式開賣，並祭出各項優惠措施，來吸引果粉上門購買。

這款紀念蘋果iPhone問世10周年推出的新版iPhone X，即使售價刷新蘋果歷代iPhone的最高記錄，在首賣日還是不減人氣，不少臺灣蘋果迷都起大早來到現場排隊，甚至，有的果粉還早在開賣前幾天就徹夜排隊，為的就是要搶在第一時間將iPhone X拿到手把玩。

蘋果臺灣官網也在今天正式銷售新款iPhone X，共推出有銀色和太空灰兩種顏色，售價方面，64GB容量定價35,900元，256GB則是41,500元起。

國內電信業者也都搶在早上8點準時開賣，還在首賣當天紛紛祭出優惠活動和禮品來搶客，而被視為一級戰區的臺北信義區，更成為業者的主戰場，像是中華電信今天選在信義威秀服務中心來舉辦iPhone X開賣會，除了推出加碼120名的iPhone X購機名額，來吵熱現場氣氛外，活動現場也提供各式抽獎好禮，包括iPhone X及蘋果周邊等獎品。

而遠傳電信今早也在信義門市舉辦活動，還請到世大運金牌選手站台，並也推出了限量的iPhone X零元購機優惠方案，以及價值上千元的配件禮品。而台灣之星，也在首賣日一早，請到雙胞胎姐妹藝人依依及佩佩，現場操作iPhone X示範Face ID臉部辨識解鎖新功能。

台灣大哥大全臺門市也在首賣日早上正式開賣iPhone X，上圖為台灣大哥大南京店實體門市，即使是在中午過後仍有不少民眾在現場排隊等待購買iPhone X新機。

燦坤、德誼數位等蘋果通路也在今天全臺門市開賣。燦坤表示，全臺83家燦坤Apple Shop今天上午8時銷售，不到半小時內就已經賣破千臺，光是開賣前統計在內湖旗艦店排隊購買iPhone X的人潮，就超過300人。燦坤進一步表示，從之前的預約數據來看，以256GB大容量的iPhone X購機需求最多，至於銀色和太空灰兩種顏色預購的數量則差不多。

蘋果iPhone X不只採用全玻璃設計，搭配5.8吋的Super Retina OLED螢幕，並還加入了不少全新的功能設計，像是不採用Home鍵設計，還在身份驗證上結合了全新的Face ID臉部識別功能，來取代原來的Touch ID指紋辨識，並也搭配了無線充電、雙鏡頭相機等功能。iPhone X臺灣售價方面，64GB容量定價35,900元，256GB則是41,500元起。