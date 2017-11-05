「自己很難主動察覺，」人稱保哥的多奇數位創意技術總監黃保翕坦言，若不是朋友一則抱怨訊息，才讓開發經驗豐富的保哥驚覺，經營了10年的部落格竟然藏了Coinhive挖礦程式。關鍵竟是，他3個月前剛啟用的第三方外掛套件，遭有心人士植入了Coinhive挖礦程式，連帶讓他的部落格成了幫兇，殃及所有部落格訪客，一度成了挖礦綁架的受害者。

9月下旬有一天，一位瀏覽部落格的用戶，向黃保翕反應，只要開啟他的部落格The Will Will Web，瀏覽器的CPU使用率，就會衝破50%，甚至滿載，可是一離開保哥的部落格，CPU使用率馬上又會下降。

接到消息後，黃保翕開始確認CPU用量，果不其然，只有當電腦連上自己的部落格時，瀏覽器的CPU使用率就會飆高，於是，他開始清查自家網站的原始碼，試圖找出問題，花了大約10分鐘，終於找到了問題。

原來是3個月前，黃保翕在個人部落格中，增加了一個第三方提供的外掛，就是KeyReply網站釋出的Live Chat Widget（聊天外掛小工具）。在KeyReply官方釋出的程式碼中，竟然就藏了幾行呼叫Coinhive挖礦程式的JavaScript指令。

KeyReply聊天小工具是一個國外部落格常用的聊天外掛工具，因為介面簡潔，支援多種即時聊天平臺，再加上這是免費工具，因而吸引了不少關注，在臺灣也有不少文章來推薦這款KeyReply聊天小工具。

黃保翕表示，過去很少在自己的部落格中，嵌入第三方JavaScript程式碼，頂多只裝了來自Google、臉書和噗浪的外掛程式。直到3個月前，他在某個電商平臺網站上，看見KeyReply聊天小工具的介紹，當下覺得方便且美觀，才開始使用，但是沒想到自己的網站因此遭殃。發現問題之後，黃保翕馬上將KeyReply聊天小工具移除，並於9月19日在個人臉書發文，說明這起事件經過。

隔天9月20日上午，KeyReply技術長徐夢翔從朋友得知了保哥在臉書上的發文，也才發覺自家聊天小工具被植入了Coinhive挖礦程式。

徐夢翔連忙檢查原始碼才發現，他發布到CDN上的聊天小工具Javascript程式碼中，最末段，出現了兩行沒有看過的程式碼，會連接到Coinhive的網站，「最初開發的版本中，並沒有加入這兩行程式碼。」他解釋。

KeyReply發現問題後，先暫停服務，也下架相關套件，修正後才重新發布新版本，並再次檢查文件的完整性，也更改了伺服器密碼，並重新設定CloudFlare的CDN，目前該外掛程式已恢復正常版本。不過，他也不清楚，何時開始遭人植入了Coin這兩行Coinhive挖礦程式碼。

徐夢翔表示，當初為了解決自己開發網站的問題，需要一個可以連接到聊天App的功能，市面上的程式都需註冊，因此自行開發了KeyReply聊天外掛小工具，也免費釋出，但沒有特別推廣，也有一段時間沒有關注此套件，現在將會持續注意該套件的程式安全性。

為何不易發現網站遭植Coinhive挖礦程式？

利用現成成熟的JavaScript框架，來加快和簡化網頁程式的開發速度，已是前端開發者的通用基本作法，但是，一般開發者對於這些外掛嵌入的JavaScript程式碼，很少進一步審視其原始碼，甚至對於知名的套件，因為多數人已採用的信任度，往往自己也直接套用。

像在這次事件中，保哥三個月前開始使用KeyReply聊天外掛小工具，但Coinhive在9月14日釋出了挖礦程式，沒幾天，惡意人士就竄改了CDN上的聊天小工具程式碼，暗中植入了挖礦程式碼，而保哥則是到9月19日前後時察覺，才對外公開了遭波及的經驗。

這種因為軟體供應鏈上游出包，遭人植入問題程式碼的情況，在下游開使用者，就算是保哥這樣經驗老到的開發者，一時也很難自行發現。

因為，一般開發者，不會也不需要定期檢視所用的外掛程式碼，來源是否出問題了。更遑論，這次出問題的不是官方原始碼出錯，而是儲存原始碼的副本遭人從中植入問題程式碼，連官方自己都沒有察覺，釋出在CDN上分流的副本遭加料，對下游開發者更是難以預防。

再加上Coinhive這類挖礦程式，消耗的是網頁訪客的CPU，而非網站開發者的環境，程式碼遭加料變質，只有第一線使用者，最快感受到效能降低，難怪保哥大嘆，就連他也很難主動發現，得等到訪客抱怨，一查才知道出問題。

自己很難主動察覺，網頁開發人員要預防自家網站遭暗藏了挖礦程式，凡是要使用外掛程式時，就需要特別小心。—多奇數位創技術總監 黃保翕

如何發現網頁暗藏Coinhive挖礦程式？

黃保翕表示，Coinhive挖礦程式，一開始會先動態下載一段挖礦JavaScript腳本程式，之後開始在瀏覽器的背景執行多個執行緒，而且這些執行緒並不在網頁分頁中，而是在瀏覽器中執行。

所以，一旦開發人員發現連上自己的網頁時，電腦CPU用量遽增，要查看自家網頁是否藏有挖礦程式，可以在Chrome瀏覽器中，按下F12打開Chrome瀏覽器開發工具，查看JavaScript、HTML 與階層式樣式表（CSS），以及追蹤網頁或網路的效能問題。

在Chrome瀏覽器開發工具的Network分頁中，可以檢視檢查頁面載入時間、對 AJAX 要求的回應，以及載入和執行網頁與應用程式的所有網路活動，但是，由於Coinhive挖礦程式，是透過加密過的瀏覽器與伺服器互動通訊技術WebSocket連線，因此，無法在Network查看程式傳送給伺服器的資料。

而在Application分頁中，則可看到正在執行的背景程式，但是，黃保翕指出，Coinhive挖礦程式，並非以Service Workers的方式執行，而是要在Sources分頁中，才可以看到網頁執行了幾個WebAssembly程式，點選打開這些wsam程式後，就能發現網頁的程式碼中含有Coinhive程式，Coinhive程式將挖礦程式下載到瀏覽器後開始執行，因此，黃保翕表示，即使不容易找到Coinhive程式碼，但是，開發人員還是可以追蹤到Coinhive的執行程式。

對一般網頁使用者而言，黃保翕認為，要防範自己連上藏有Coinhive的網站，較為困難，因為一般使用者不了解網頁技術，只會覺得自己的電腦變慢了，目前挖礦程式對電腦無害，只是會增加CPU使用率，若使用者介意，將網頁關掉就能立刻解決問題。

再者，一般人使用瀏覽器時，常會開啟20～30個分頁，黃保翕認為，挖礦程式執行緒為數不多時，一般使用者更不會有太大的影響。

儘管近來發生了多起挖礦程式遭駭客組織濫用，尤其在未經網站經營者同意，植入其網頁，而遭殃的卻是瀏覽網頁的用戶，但持平來說，黃保翕認為，Coinhive挖礦程式本質上並非是惡意程式，只是在未告知訪客的情況下，利用訪客電腦上的CPU資源來獲利，的確不妥當。

「若是在告知用戶的情況下執行Coinhive挖礦程式，不會造成用戶的疑慮，甚至有可能成為另一個新的商業模式。」黃保翕說。