微軟周二公佈免費升級Windows 10「輔助技術」（assistive technologies）將到今年12月31日截止，也暗示了Windows 7及8.1用戶升級Windows 10的期間可能剩下最後2個月。



微軟其實早在去年5月宣佈，正版Windows 7/8.1版用戶免費升級Windows 10將在去年7月底截止。之後使用者如果想升級就得付出119美元（台幣約4000元）的代價。



但其實微軟還留了個後門，因為微軟並未關閉身障用戶的權利，這類使用者在去年7月之後還是可以升級到Windows 10的「輔助科技」。在微軟的無障礙升級網頁中「是的，我使用輔助科技，我準備好升級Windows 10。」下方就是升級鍵。所謂的「輔助科技」包含甚廣，包括Cortana或手勢控制、甚至功能熱鍵如Ctrl+C複製及Ctrl+Alt+滑鼠滾輪來放大、縮小螢幕都包含在內。



不過在微軟更新網頁後，升級Windows 10「輔助科技」的機會將在2017年12月31日截止，也被媒體解讀為微軟非正式宣佈Windows 10免費升級倒數計時。其實在此之後仍然有辦法升級，例如可以在機器上執行Windows 10全新安裝（clean install），再利用Windows 7/8.1版產品金鑰驗證啟動。不過，經過微軟近乎強迫推銷的催促升級後，現在未升級的使用者恐怕是不願意居多。



Windows 10和過去版本最大的不同之一在於升級節奏。自Windows 10起，微軟將固定一年釋出兩個重大更新版，大約是在春季及秋季。很早就升級Windows 10的用戶，現在已經即將安裝的是10月中釋出的 Windows 10秋季創作者更新。