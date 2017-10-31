Line宣佈在國內的首宗併購案，為強化電商市場佈局，已收購嚮網科技，嚮網科技成為Line在台灣的全資子公司。

Line這幾年為實現行動入口平台的角色，積極擴展平台服務，包括交通、購物、消費娛樂內容等等，其中在購物方面，以發展成為一站式的手機購物服務為目標，目前已有以Line@商用帳號為基礎的Line@口袋商城，強調商家可直接透過Line@後台線上銷售商品，不需使用其他的電商服務。

此次買下嚮網科技，對外預告Line朝向「行動電商智慧入口」邁進了策略性的一步，矢志成為提供用戶便利的一站式手機購物服務，提供消費者豐富要的商品，透過導購幫商家創造更多價值。

Line希望能夠扮演拉近商家及消費者距離的角色，先前已和大型品牌業者合作，買下嚮網科技以加速「行動電商智慧入口」上線。嚮網科技目前經營「愛逛街」電商平台，提供購物比價、口碑評價、購物情報等服務，被Line買下後，仍會繼續經營「愛逛街」，而Line將借助嚮網科技的技術、經驗，強化經營本地電子商務的服務體驗。

Line全球事業拓展部資深副總裁姜玄玭表示，台灣是Line重要的市場之一，不斷推出在地化的服務，創造平台價值、提高用戶的參與。嚮網科技的加入，將成為Line購物打造本地電商服務的夥伴，提供便利的用戶網購體驗。未來Line會持續投入更多資源，尋找合作夥伴或投資機會。

Line並未說明這項併購的交易金額，以及未來在台灣電商市場佈局的具體內容。2013年時Line的母公司Naver併購國內知名來電辨識軟體Whosacll開發商Gogolook。