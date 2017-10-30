過去如果你想透過Google搜尋其他國家的資料， 只要修改搜尋網域，例如由google.com.tw改成google.com、google.co.jp，但是從上周五起， Google就變更規則，讓你即使修改了網域， 還是只能搜尋到本地的相關資料。



Google產品經理Evelyn Kao表示，為了提供最好的服務，地點是影響Google搜尋及 Google地圖服務結果的重要決定因素， 過去是透過國碼頂級網域名（ccTLD）標示及存取各國的Google服務，如美國使用Google.com、台灣地區使用Google.com.tw，用戶也可以在網址列上輸入相關的ccTLD。



但上周五開始，Google更新了Android app、iOS版Google App及桌機版搜尋和Google Map的各國服務的標示法，使各國服務不再和網域連動。 未來使用者獲取的內容一定是當地的內容， 例如澳洲用戶預設就會搜尋到澳洲Google的內容， 當你移動到紐西蘭時，Google就會提供紐西蘭的當地內容。



在此之前，Google的其他服務如YouTube、Blogger、Google Earth和Gmail等已經是以地點來決定提供的內容。



還好，如果使用者還是想要跨國搜尋也是可以，方法是到Google.com最下方的「設定」選單（下圖）， 用戶可以先看到目前使用哪國的服務， 如果想要使用不同國家的地方，就輸入新的地點來變更。

Google強調， 這項更新只是和現有其他服務一致化的作法而已，旨在提高Google搜尋或地圖資訊的地點相關性， 但並不會影響產品結構或是法規遵循的義務。