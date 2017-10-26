電商巨人提升消費者購買動機創意源源不絕。Amazon周三再宣佈推出Amazon Key智慧門鎖系統，可讓送貨人員將商品直接送進消費者家裏。

Amazon Key是Amazon Prime會員的免費專屬服務，包含Amazon雲端家用攝影機（Cloud Cam）及第三方廠商推出的相容智慧門鎖，門鎖和攝影機之間以Zigbee協定連線及協同。

運作方式如下：消費者在Amazon網站購物後，選擇「送貨到家」（in-home）的送貨選項，包括地址、送貨時間等。等送貨員於預定時間到達後，掃瞄商品條碼，就會向Amazon雲端伺服器發出呼叫。一旦獲得許可，消費者家中的Amazon雲端攝影機就會啟動錄影。同時間送貨員按下手機Amazon app出現的提示對話框，智慧門鎖就會開啟。送貨員開門後、放下商品再鎖上門，最後再按一下提示對話框即告完成。 (來源：Amazon)

消費者會在商店到達家門口獲得通知，同時還有Amazon雲端攝影機錄下送貨過程的影片片段連結，消費者可以選擇即時收看或是事後再看。Amazon還提供保險，以防產品未送到或在過程中毁損。

Amazon Key除了網購送貨外也可以有其他應用。例如忙於上班的消費者可讓獲得授權的居家清潔公司在消費者不在家時進入打掃，或是請人忙溜狗。Amazon指出，由於送貨員不需輸入密碼，也讓服務過程變得更快。

Amazon Key預計於11月8日在美國37座城市上線，未來會再推向更多城市。目前相容於Amazon雲端攝影機的智慧鎖包括Yalo及Kwikset。Amazon雲端攝影機具備1080p Full HD畫質、夜視及雙向語音功能、單價119.99美元。而包含攝影機及智慧門鎖的Amazon Key In-Home套件則為249.99美元起跳。

Amazon競爭者Walmart也在上個月推出類似服務，讓送貨員可以利用一次性密碼進入消費者家中，將生鮮商品直接放入冰箱。