「新創的困擾在於，他們沒有和金融機構對話的機會，他們需要一個媒和平臺。」今天（10月25日）臺灣金融服務業聯合總會（金融總會）舉辦了「FinTechBase產創業務暨募資媒和大會」，金管會金融科技辦公室執行秘書蔡福隆在會上這麼說道。而這場新創與金融機構的媒和大會總共吸引了超過250人來到現場，聆聽21家金融科技新創業者的創新點子，期盼找到合作契機。

媒和大會現場人潮眾多，氣氛熱絡，21家新創業者輪番上臺報告之外，臺下也來了50家金融機構、11家周邊單位、40家創投天使業者。整場活動持續兩天，更安排有一對一的閉門式媒和會。蔡福隆舉例，中國四大銀行都積極跟新創業者結合。他表示，新創需要資金、也需要市場，不論是賣IT技術還是創意，至少透過這樣的媒和大會，可以讓金融機構有機會和新創結合，佔領金融科技的灘頭堡。

由金管會指示、金融總會籌設金融科技發展基金，並委託資策會執行、成立的「金融科技創新基地FinTechBase」，已經培育了超過25家新創團隊，並且持續增加中，資策會服創所羅至善組長就表示，希望這樣的媒和大會可以越來越頻繁，「希望不是每半年一次，而是每一天都在媒和。」

在21家金融科技新創業者中，不乏看見理財機器人、Chatbot、支付等，在財富管理、保險、證券的相關應用。其中一家新創公司群馥科技（Fugle）則是瞄準投顧資料蒐集的角色，並試圖幫證券商設計新的數位通路，協助拓展交易場景。群馥科技的葉力維表示，希望可以媒和更多投顧業者，接下來也會試著讓用戶可以透過Chatbot系統去做到開戶、下單。群馥科技目前也跟提供臺股數據的「微股力」合作，擔任後臺角色提供內容，並利用Line、FB Messenger等通道，提供即時的股價、K線分析等資訊。

安永金融科技同樣也是提供券商一個新的數位通路模式，客戶透過Chatbot介面跟安永平臺所建構的平臺，和券商、營業員互動。共同創辦人張一心就表示，他們試著幫助券商、銀行的客流量增加。他們目前也已經跟德信投顧合作，推出Line的Chatbot服務，在Line上就可以加入會員，並獲得簡易的客服資訊。張一心更透露，接下來要結合社群功能，掌握客戶在社群的喜好，就可以推薦出更符合嗜好、興趣的投資標的。

歐兔科技（Finfo）則試著要打造一個保險資訊站，目前是利用公開資料，揭露所有保險商品的資訊，用戶就可以上保險資訊站去找到自己所需要的保單，已經有超過7,000位的會員註冊使用。現階段則是要找到更多的保險公司加入，一起並肩合作。

不僅如此，已經在英國監理沙盒中實驗的BlockEx，他們試著將區塊鏈技術整合到金融、資本市場中，在沙盒中實驗的項目是利用區塊鏈平臺進行債權交換，在實驗階段，英國FCA也准許商轉。

BlockEx遠從英國倫敦來到臺灣，加入Fintechbase的計畫，BlockEx的企業金融機構董事總經理黃芝翎強調，他們選擇臺灣作為拓展亞洲的關鍵市場，就是看好臺灣高度集中的人才池。她更說臺灣開設區塊鏈Lab，要拉攏臺灣學生加入，並培育區塊鏈人才。