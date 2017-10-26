各國央行卯足全力衝刺金融科技、區塊鏈，更紛紛宣布要推出數位貨幣，如加拿大央行的Jasper專案，在10月中邁入第三階段的實作驗證，將打造一個安全整合的支付平臺，來做清算、結算。俄羅斯也宣布，可能會推出加密盧布（Crypto-Rouble）來取代紙鈔。近期，中國大陸積極管制ICO、數位貨幣的發展，就有傳言指出，中國央行是在替自家的數位貨幣鋪路。英國、瑞典、澳洲等也都加速進行中。

國家央行發行數位貨幣，似乎勢在必行，更像是各國在區塊鏈技術上的插旗之戰。但金融策略相對保守的臺灣，能否跟上腳步？央行對數位貨幣的態度為何，各界都十分關注。今年4月份，中央銀行發行局副局長鄧延達在余宛如立委所辦的「如何建構臺灣區塊鏈基礎建設」座談會中，透露他們正在關注數位貨幣的發展，若有概念性驗證（Proof of Concept，POC）的實作，定會對外公開，但至目前為止，仍未看見具體的方針。

新加坡金管局展開Ubin計畫，先推銀行清算特殊幣種

相較之下，作為亞洲金融重鎮的新加坡金管局在數位貨幣上，卻早早就訂定目標。

新加坡金管局（Monetary Authority of Singapore，MAS）創新加速辦公室主席Stanley Yong，在10月23日「金融科技、創新創業暨區塊鏈最新發展研討會」上，首次在臺公開了MAS在區塊鏈技術的研究成果。MAS在去年啟動Ubin專案，目標在於實驗一個用區塊鏈為基礎的跨銀行支付系統，作為銀行之間支付和結算的系統，並且進一步將數位貨幣連結到現金系統。

Stanley Yong透露，MAS在技術研究的演進路上，從2014年起就在關注比特幣、虛擬貨幣及底層的區塊鏈技術。而從2016年開始，試著更深入了解區塊鏈，並採取行動，開始透過POC的方式，將區塊鏈應用在KYC（Know Your Customer）、貿易，以及支付上，而Ubin專案是支付相關的應用案例中的一例。

新加坡政府現階段的Ubin專案是先實驗一個用區塊鏈為基礎的跨銀行支付系統，作為銀行之間支付和結算的系統。未來會進一步將數位貨幣連結到現金系統，成為國家的數位貨幣。圖片來源／新加坡金管局

「2017年我們開始加速研發，來推動商業化的可能。2018年則要開始拓展網絡的參與者，並且開始在沙盒進行實驗。」Stanley Yong指出，Ubin專案的規劃十分明確。這也代表了新加坡在這場全球的數位貨幣之爭，不會缺席。

他也特別點出數位貨幣的3個關鍵特性，概念來自國際清算銀行（Bank foe International Settlement，BIS）下設的支付與市場基礎設施委員會（The Committee on Payments and Market. Infrastructures，CPMI），在2015年所提出。分別是數位化（Digital）、點對點的交易（Peer to peer transfers）及不隸屬於任何人（No one 's liability），擁有這三個特性的就是數位貨幣。

然而，BIS在2017年將特性追加了一項廣泛採用（Widely accessible），讓數位貨幣的版圖更加精確，且將不隸屬於任何人，改為隸屬於央行（Central bank liability）。

相較之下，MAS想要開發的數位貨幣CBDC（Central Bank Digital Currencies），即USC（Utility Settlement Coin），它是數位化、可點對點交易，但並非廣泛使用、且不隸屬於央行的。

「USC就是一種特殊幣種，專門用來結清算。」Stanley Yong舉例，就像去主題樂園遊玩時，消費者可以用內部發行的幣種來付費、遊樂。一旦走出樂園，就沒人會承認該幣種的使用性。而MAS的CBDC，即類似概念。

降低跨境跨行交易手續費、24小時不間斷運行

而新加坡MAS也對發行銀行間的數位貨幣進行嚴密的研究，委託KPMG進行調查，企業與消費者在支付時面臨的難題，前五名分別是：清算速度慢（20%）、成本高（18%）、詐欺問題（13%）、安全性（13%）以及花費管理的時間/精力（13%）。Stanley Yong也坦言，銀行間跨境交易手續費過高，「雖然新加坡很先進，科技也很進步，但我們的經濟還是很倚重現金支付。」他說，2015年新加坡現金交易，就佔了60%。

「所以我們開始利用區塊鏈技術，並實作驗證，來尋找另一種解決方案。」他說，希望利用區塊鏈，來完成3件事：快速清算、低成本、更安全。MAS就試圖著幫商業用戶將交易的手續中介費降低至5新加坡幣，要簡化Swift的訊息量，並且強調高度安全性。

而去年底開啟的Ubin專案，已經到了第二階段，完成交易隱私的安全性測試以及資金流動的效率，接下來要開始更深入的研究，和其他市場基礎架構介接。到了2018年，則要測試和其他幣種串接的可能。

重點是，MAS更將所有研究成果開源出來，「你可以上GitHub去看我們的成果，下載Code，測試它、拆解它。」他說，MAS希望利用開源的方式，讓整個系統更加完善。

此外，他也表示，MAS在Ubin專案中試著回答的問題就是：「我們要如何即時地，讓Ａ銀行付錢給Ｂ銀行，而且可以24小時不間斷？

政府親自下海，實作3種主流技術

「我們不是第一家發展數位貨幣的央行，但我們是第一個試著讓它變得更加可行的國家（as realistic as possible）。」Stanley Yong這句話，凸顯出MAS在區塊鏈技術上穩扎穩打的功夫。

他們分別測試了Quorum、Corda及Hyperledger Fabric，共三種不同的區塊鏈平臺架構，發現各自平臺的優缺點，目前不壓寶某一平臺技術，但是，他們下的苦功，也替金融業者在區塊鏈研究上奠定基礎，帶起研究動力。

以Quorum為例，是用以太坊（Ethereum）的架構，在私有鏈的架構下讓交易相關的節點才能看見交易內容。其採用零知識證明（Zero-Knowledge cryptographic proofs，zk-SNARKs）作為隱私保障的機制。而零知識證明透過複雜的數學演算法機制，讓使用者證明自己擁有數位貨幣，且不需要透露出該筆交易的金額、來源，或是去向。

但是，零知識證明所需的時間也相對較長，Stanley Yong指出，至少要15秒才能完成交易，這對零售金融所需的高頻交易而言，還差得遠，所以，這也是它的缺陷所在，但是如果能夠解決每秒交易量的問題，Quorum確實有機會成為不錯的解決方案。

而來自R3區塊鏈聯盟的Corda，本身則是設計用於點對點交易，僅有交易雙方會知道交易細節，A、B銀行間的交易C銀行並不會知道，甚至連加密後的資料都不會經手到C或其他節點上，因此在隱私性，相較於全網廣播的Quorum、Hyperledger Fabric來得安全。同時，Corda使用比特幣的UTXO機制，假設由央行發行數位貨幣，其上頭就會有央行的簽章，每一筆交易的貨幣都可以追溯到最源頭的發行者：央行，以此來驗證交易。但缺點就是，隨著交易越來越多，貨幣所帶的資訊會越來越繁複、笨重，也因此Corda適合處理貿易金融、股票或金融衍伸性商品等週期短的交易。

至於Hyperledger Fabric，則利用通道（Channels）的方式來確保隱私，只有在同一個通道內的節點，才能看到交易，可以成立雙邊通道（Bilateral Channels），或是多方通道（Multilateral Channels），並且，MAS也加入在所有通道中擔任監管者的角色。

但一家銀行可能加入多個通道來進行雙邊交易，此時，跨通道的資金挪換就變得麻煩，也因此成為它的缺陷。仍需要透過中介者的角色，來進行跨通道的資金移轉。所以，要達成分散式架構的可能性較低。

目前，每一個區塊鏈平臺分別有4家銀行、共12家銀行參與其中，包含了美林美銀集團、花旗銀行、瑞士信貸集團、匯豐銀行、J.P. Morgan、三菱日聯金融集團等。除此之外，參與其中的單位，還包含：埃森哲（Accenture）、微軟、區塊鏈聯盟R3、IBM及ConsenSys。

MAS指出，這些實作驗證的成果，將統整成一份詳盡的報告，在11月13日至17日所舉辦的新加坡Fintech嘉年華上，正式公開相關內容。