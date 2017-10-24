為了加速影像動作識別的研究，Google近日推出人類動作理解資料集AVA（Atomic Visual Actions），提供影片中針對每個人多種動作的標籤，AVA收集YouTube公開的影片，將80個動作標註標籤，包含走、踢、握手等動作，最後AVA資料集分析57,600個影片段，標註了96,000個人類動作，產生210,000個動作標籤。

Google收集不同類型的YouTube影片，主要聚焦在電影和電視類別的影片，擷取還自不同國籍的專業演員動作，將影片每15分鐘切割為一個片段，再將15分鐘的影片切割為300個非重疊的3秒片段，每個採集資料樣本都採取這樣的策略。

接著，Google的研究團隊手動將每個3秒片段的人物，標註邊框，再為每個被標註邊框的人，從預設的80個動作標籤貼上適合的動作標籤，來描述該位人物的動作，這些動作可大致分為3個類別：姿勢或移動動作、人與物體互動動作、人與人互動動作。由於Google對所有人物貼上標籤，因此標籤的機率分布會呈現長尾分布。

在設計AVA資料集時，Google也嘗試了一些特別的作法，舉例來說，Google試著給一群人貼上至少2個動作標籤，就能分析出動作標籤同時發生的模式（Co-occurrence Pattern），像是人類通常在演奏樂器的同時演唱、在與小孩嬉玩耍時將人舉起，或是擁抱同時親吻。

Google在部落格的文章中表示，教導電腦理解人類在影片中的動作，一直是電腦視覺技術還未突破的難題，像是個人影片搜尋、動作分析、手勢操作介面的應用等，儘管過去幾年，圖像中的物件辨識和分類有所突破，但是人類動作的辨識仍然是個挑戰，因為人類的動作是自然的，很難用定義物件的方式來辨識，因次也難創造出人類動作理解的資料集。

許多標準的資料集，例如UCF101、ActivityNet，以及DeepMind的Kinetics，都採用了圖像分類的貼標籤（Label）方法，為資料集中的每一個影片，或是影片的片段，貼上一個標籤，但是還是沒有辦法識別出，不同人產生的不同動作。

Google指出，與其他動作資料集相比會發現，AVA有著3個不同的特質，AVA以人為中心貼標籤（Person-centric annotation）、標籤識別的時間區段，以及採用真實影片。

AVA的分析中，每個動作標籤是以人為主，而不是以影片的片段為主，因此，可以在同一個場景之下，針對多個人、不同的動作來辨識，另外，AVA將動作標籤的識別控制在3秒，3秒是動作可以被清楚識別的時間。

此外，AVA還採用了真實的影片來源，用電影影片當作訓練素材，收集來自不同類型和國家的素材，如此一來，AVA資料集就包含了一般大眾人類的動作。

Google希望藉由釋出AVA資料集，來協助人類動作識別系統的開發，提供更多將複雜動作模型化的可能性，Google將持續改進AVA，也期望開發社群給予回饋，做為未來修改與發展方向的參考。