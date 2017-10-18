微軟本周二（10/17）釋出了Windows 10秋季創作者更新版，整合了Windows Mixed Reality混合實境平台，為了搭配新版Windows 10與該平台，同一天登場的還有5款混合實境頭戴式裝置，它們來自宏碁、Dell、HP、聯想與三星，售價介於399美元至499美元之間，其中有4款可即日出貨。

Windows Mixed Reality原名為Windows Holographic，是微軟所開發的混合實境平台，允許使用者在一個真實與虛擬景物共存的環境裡與虛擬景物互動。搭配Windows Mixed Reality頭戴裝置即可用來執行各種混合實境應用或遊戲。

訂價為399美元的兩款裝置分別是宏碁的Acer Windows Mixed Reality Headset（下圖）與聯想的Lenovo Explorer。其中，Acer Windows Mixed Reality Headset是唯一採用藍黑設計的裝置，並附有兩只手勢控制器。Lenovo Explorer為全黑設計，強調舒適性，能感應的空間範圍為3.5米見方。

另有兩款裝置訂價為449美元，為Dell的Dell Visor及HP的HP Windows Mixed Reality Headset ，Dell Visor（下）是5款中唯一採用純白設計，強調不論有沒有戴眼鏡都能舒適地配戴。全黑的HP Windows Mixed Reality Headset亦搭配了一組手勢控制器。

售價最高的則是三星的Samsung HMD Odyssey，價格為499美元。它採用Dual AMOLED高解析度顯示器，有110度的視角，並有6DOF的位置追蹤能力。

除了Samsung HMD Odyssey要到11月6日才能出貨之外，其他4款裝置皆可即日出貨。

根據微軟所公布的 Windows Mixed Reality最低系統需求，除了必須升級到秋季創作者更新版以外，硬體上則需配有啟用Hyper-Threading技術的Intel Core i5 7200U雙核處理器、8GB以上的DDR3記憶體、至少10GB硬碟空間，也需要配有較高階的顯示卡。