重點新聞（10月07日-10月20日）

紅帽強化OpenShift更進一步，開始支援容器原生儲存

容器技術支援儲存不如VM成熟，往往會降低企業選擇導入該技術的意願。而在近日，紅帽推出了容器原生儲存功能，整合至自家OpenShift 3.6版，並直接支援容器化應用程式及基礎架構。

紅帽表示，新推出的容器原生儲存功能，即是以原本自家的分散式儲存Gluster為基礎而打造。而Gluster原本就能應用於混合雲情境，同時支援企業在公有雲、私有雲環境。而紅帽這一次所推出的容器原生儲存功能，也可用於OpenShift的部署上，可以將儲存平臺整合至OpenShift內，而不用另外獨立部署，「讓用戶可以擁有更完整的容器平臺。」

紅帽也表示，容器原生儲存功能可一併支援檔案式儲存、區塊式儲存、物件式儲存，「加強容器應用程式在平臺間搬遷的可攜帶性。」同時，該功能也與OpenShift進行整合，皆可與核心功能如儲存庫、Log系統進行介接，「針對不同的基礎架構環境，企業不需要建置各自儲存系統。」更多資料

甲骨文急追容器風潮，釋出甲骨文容器引擎及容器儲存庫服務

甲骨文近日靠攏容器技術的跡象也愈來愈明顯，除了讓核心產品在Docker Store上架外，近日更發表了容器原生程式開發平臺，以協助開發人員建置、部署與操作基於容器的微服務及無伺服器應用。

該平臺的兩個基礎元件為Oracle Container Engine及Oracle Container Registry Service，前者為Kubernetes容器調度管理服務，後者則是Docker儲存庫服務。

而Oracle Container Engine即是整合了標準版Kubernetes、控制、安全與效能的Kubernetes服務。甲骨文新的容器儲存庫服務相容於Docker v2 API，提供私人儲存服務，且與Oracle Container Pipelines及Container Engine緊密結合，以提供端對端的容器生命周期管理。它允許使用者檢視儲存庫中的映像檔，或是於建置流程中使用這些映像檔，亦能直接利用傳統的Docker CLI來連結儲存庫。更多資料

IoT新創Resin.io釋出以Moby為基礎的容器引擎Balena

IoT新創Resin.io釋出以Moby為基礎的容器引擎Balena，瞄準IoT裝置應用

IoT新創Resin.io在Docker問世後，隨即就試圖讓樹梅派、Samsung Artik 520這類裝置都能支援Docker，更在去年10月時，推出自家開源作業系統ResinOS。Resin.io表示，過去為了提高嵌入式裝置對Docker的支援，「只能對Docker進行小修改，或是建立一個更大的外部元件支援Docker。」但隨Docker功能愈趨完整，程式碼檔案越來越大，也占用IoT裝置內原本就不多的儲存空間。

在Docker宣布推出開源的Moby專案後，「我們終於得到完全解決此問題的機會。」因此，Resin.io在近日以Moby專案為基礎，推出了自家容器引擎Balena，用來執行Docker容器。

精簡過後，相比社群版本Docker的檔案大小，IoT裝置專用的Balena只占不到三分之一的容量。Resin.io表示，為讓Balena瘦身更適用於嵌入式系統，Resin.io將Docker Swarm、套件支援功能、雲端Logging驅動程式等都刪除。而目前Balena所支援的作業系統只有Linux，不包含Mac及Windows。更多資料

甲骨文釋出開源無伺服器平臺Fn，支援Kubernetes

甲骨文在GitHub開源了無伺服器（Serverless）專案Fn project，這是一個以容器為基礎的專案，可於任何平臺上執行，並支援各種程式語言。

近來新興的無伺服器概念簡單地說是不必擔心伺服器的部署與配置，在實現上則可分成兩種，一種是透過雲端來解決伺服器的管理問題，另一種則是以容器形式打造應用，可完全被第三方管理，Fn專案即屬於後者。Fn允許開發人員以各種語言打造功能，涵蓋Java、Go、Ruby、Python、PHP與Node.js等，並將這些功能打包成容器，於任何支援Docker的平臺上運作，再部署於雲端或筆電上，標榜同時適用於初學者與專家。

甲骨文表示，Fn允許開發人員利用命令列工具來開發、測試與部署功能，並有針對高效能應用的Hot functions能力，相容於Lambda程式碼，針對許多熱門語言提供功能開發套件（FDK），支援Kubernetes、Mesosphere與Docker Swarm等容器編排管理工具。更多資料

微服務管理平臺Istio 0.2版釋出，支援TLS認證機制

今年5月時，Goolge、IBM及Lyft一同釋出開源微服務框架Istio 0.1版，當時該工具鎖定的是全力支援Kubernetes容器環境。而近日所推出的0.2版，除了加強穩定性、表現效能之外，也加入一些企業所需的支援，像是TLS認證機制、TCP服務。

同時，Istio也支援多元開源工具，像是HashiCorp的叢集管理調度工具Nomad、服務探查工具Consul，還有Netflix開源釋出的雲端負載平衡工具Eureka。更多資料

Google與IBM開源軟體供應鏈稽核工具Grafeas，作為容器安全API

Google、IBM及紅帽等多家業者在GitHub共同發表了Grafeas開放原始碼專案，這是一個軟體運算元件的中介資料API，可用來稽核及管理軟體的供應鏈，包含時興的微服務與容器應用。

當初Google打造Grafeas的用意是將它當成容器安全API，它可追蹤與執行軟體開發政策，不論是建置工具、稽核工具或是合規工具都能利用Grafeas API來儲存、查詢與檢索軟體元件的中介資料。

Grafeas可儲存、查詢與檢索軟體的中介資料，不管這些軟體的存放處或類型，或者它們是在就地部署、私有雲與公共雲的環境中；它也能隨著供應鏈的擴充而增加中介資料，並分析不同開發周期的中介資料；另也嵌入了中介資料的讀寫存取控制能力。

Google還額外發表了Kubernetes政策引擎Kritis，以用來制定更安全的軟體供應鏈政策。已採用Grafeas與Kritis的加拿大電商平臺供應商Shopify安全工程師Jonathan Pulsifer表示，該公司每天遞交逾6000個版本，並維護33萬個容器映像檔，把這兩項工具整合到Kubernetes供應鏈之後，現在他們得以自動化地儲存每個內容映像檔的漏洞及版本資訊，並嚴格執行該公司對Kubernetes叢集的管理政策。更多資料

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Container資源

※How-To：靠阿里雲容器服務部署WordPress叢集