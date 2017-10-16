知名BT網站海盜灣植入採礦程式並非特例！廣告過濾機制AdGuard近日掃瞄Alexa流量排行榜上的前10萬個網站，發現有220個網站暗藏Coinhive或JSEcoin採礦程式。

根據AdGuard的調查，這220個網站每月約可吸引5億名造訪者，站上所植入的採礦程式於3周內的獲利為4.3萬美元。有18.66%的網站位於美國，13.4%位於印度、12.44%在俄國，另有8.13%位於巴西。

當使用者造訪這些暗藏採礦程式的網站之後，這些採礦程式便能利用使用者的系統資源來挖掘加密貨幣，共通點是它們皆未知會使用者。

至於嵌入採礦程式的網站其實橫跨許多領域，佔比最高的是電視或電影網站，為22.27%，居次的是檔案分享網站（17.73%），成人網站以10%位居第三，新聞媒體網站亦佔了7.73%。(來源：AdGuard)

AdGuard指出，這220個網站中，大部份的名聲並不佳，且這類的網站通常很難藉由廣告獲利，因此只好實驗其他創新的獲利機制，而成人網站則經常身先士卒。

這類的營利手法明顯興起，Coinhive曾建議整合該採礦機制的網站應明白告知使用者，且內容遞送網路服務供應商Cloudflare也開始封鎖那些擅自利用使用者電腦資源採礦的帳號與服務，不少廣告過濾機制或防毒軟體亦開始攔阻採礦程式。

同為廣告過濾機制的AdGuard則選擇在察覺採礦程式時通知使用者，並讓使用者自行決定是要放行或封鎖採礦程式。