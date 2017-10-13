Google於本周四（10/12）宣布Grow with Google（與Google一起成長）計畫，並在未來5年，將提供10億美元給非營利組織，來提升美國人的科技技能，以利美國人找工作或加強企業營運。此外，Grow with Google計畫也將貢獻Google員工（Googler）的100萬個小時給非營利組織，提供技術培訓支援。

Google認為網路應該要能讓每個人都可以成為開發者、企業家或創作者。為了縮短人們與現代科技技術的鴻溝，Google提出了Grow with Google計畫，並貢獻金錢與時間，來提升美國國人的科技技術水準。

而Grow with Google計畫將免費提供在美國的民眾工具以及培訓，來協助他們獲得技能，並找到工作。同時，Google也發布線上中心google.com/grow，提供求職者、教師、當地企業老闆以及開發者，能夠取得培訓和專業證照，如G Suite認證。

此外，Google計畫將在Coursera平臺上發布IT支援課程，並將提供完成課程的學員IT支援專業證書（IT Support Professional Certificate）。

另外，Google也與學習平臺Udacity合作，正在推動免費培訓計畫Google開發者獎學金挑戰（Google Developer Scholarship Challenge），將提供有志於打造網頁和Android應用的開發者5萬個獎學金機會。