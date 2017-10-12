09/23~10/06重點新聞

美國國土安全部（DHS）的科學與科技政策局（S&T）在一個小型商業創新獎的計畫上，祭出75萬美元的獎金，最後將合約與獎金給了一家區塊鏈新創公司Digital Bazaar。DHS預計要跟Digital Bazaar一起研究出身分驗證及管理的區塊鏈實作。

這家位在維吉妮亞州的黑堡（Blacksburg）小鎮的Digital Bazaar，會幫忙國土安全企業（HSE）設計出一個彈性的軟體架構，可以符合目標需求的分散式帳本、數位身分驗證以及數位錢包，來做各種身分管理跟線上獲取的各種實作案例。這個研究與開發的計畫，會由國土安全高級研究計畫局旗下的網路安全部來管理。

「區塊鏈有潛力可以顛覆我們管理線上的身分驗證與存取的方式。」網路安全部主任Douglas Maughan說。同時，他也指出，這樣的研發計畫，可以推動區塊鏈的可能性向真實世界邁進。

這項計畫案，被稱為「區塊鏈身分驗證與管理」計畫，Digital Bazaar會用他們目前的平臺來發展一個標準的數位身分驗證。一旦完成，這個商品會被當做一個帳本即服務（Ledger As A Service，LaaS）。然後，Digital Bazaar會幫忙部署該平臺至多個國土安全部門的實驗計劃上，來驗證系統的可行性。

除此之外，美國證券交易委員會（SEC）最近則開始打擊不實ICO，控告兩家ICO業者（REcoin Group Foundation及Diamond Reserve Club）與其創辦人違反美國證券法的反詐騙及註冊規定。

中國建設銀行用區塊鏈加速銀行保險商品的流程，最快第三季要正式啟用

中國四大銀行之一的中國建設銀行（簡稱建行），旗下在香港的全資子公司建行（亞洲）宣布，將IBM的區塊鏈技術應用在銀行保險業務（Bancassurance）上。目標是串接銀行保險的流程，要用更快的服務速度、透明度，來強化客戶體驗以及服務品質，而且最快在第三季就要開始使用。

Bancassurance是指在銀行與保險公司建立合作關係，讓銀行員向客戶及通過不同的銀行管道，來銷售保險公司產品。一般來說，過程中通常會出現資訊不同步或不完整的問題。而建行（亞洲）跟IBM合作，用Hyperledger的Fabric 1.0建造一個平臺，建行（亞洲）所有參與區塊鏈網絡的單位，都能夠即時查看條款跟數據，優化整個保險覆核的過程，整個業務流程的時間也能大幅縮短。

「藉著這個區塊鏈應用方案的問世，我們可把相關的經驗帶給其他保險業的合作夥伴，更進一步的優化公司整體的銀行保險業務。」建行（亞洲）的副行長郭志鵬說道。該平臺目前還在測試階段，預計第三季要正式啟用。

反其道而行！日本放准加密貨幣執照，更考慮在東京奧運前發行J-Coin

CC by 2.0_東京証券取引所

有別於中國與南韓直接禁止首次貨幣發行（Initial Coin Offering，ICO），以及各國開始衡量加密貨幣的發展實，日本卻反其道而行。日本金融廳（Financial Services Agency，FSA）在最近釋出11張加密貨幣的經營執照，還表示並不打算阻止ICO活動。日本修改了境內的支付服務法案（Payment Services Act），讓加密貨幣在今年4月1日正式成為日本市場的合法交易工具，且不同於其他國家的封鎖政策，FSA針對加密貨幣的交易制定了營運規則，並開放業者申請，近期出爐的即是首批可合法於日本經營加密貨幣交易的11家業者。

不僅如此，根據外媒Cointelegraph報導，日本銀行更考慮發行加密貨幣J-Coin，甚至已經獲得金融監管機構的支持，打算在2020年東京奧運會之前完成、發行，成為現金貨幣的另外一種選擇。報導也指出，J-Coin將和日圓以1比1的比例兌換。目前，日本政府也未對該計畫的細節、基礎建設等事進行回應，只不過日本近年來對加密貨幣的大力支持，也可能增加了其他國家在加密貨幣上的興趣與研發速度。

ICO頻踢鐵板：遭南韓封殺，瑞士也展開調查

在中國於今年9月初明文禁止首次貨幣發行（Initial Coin Offering，ICO）活動之後，南韓也在9月29日宣布禁止所有形式的加密貨幣融資行為，同一天瑞士也採取行動針對ICO程序展開調查。

南韓金融服務委員會指出，ICO的市場過熱，再加上投機及詐騙盛行，擔心擴大對投資人的危害，決定禁止所有形式的ICO活動。事實上，迄今南韓政府已發現逾10起利用ICO活動進行詐騙的案件，逮捕超過20名嫌犯，並有多名已遭起訴。目前並不確定南韓是否會跟上中國的步伐，進一步擴大對加密貨幣的管控，因為除了ICO詐騙之外，南韓同樣也發現不少利用加密貨幣來洗錢的違法情事。

瑞士金融市場監督管理局（Financial Market Supervisory Authority，FINMA）也在同一天宣布將針對ICO的詐騙行為展開調查。FINMA主要調查的方向在於ICO的程序是否違反當地的法令，以及當發現有人想要鑽當地金融市場法律漏洞時就會啟動執法程序。此外，瑞士也傳出正在調查境內十多起銷售偽造加密貨幣的犯罪事件。

中國信託搶頭香打造貿易融資平臺，目前邁入實作驗證階段

圖片來源/中國信託

在臺灣方面，中國信託（簡稱中信）目前也試著將區塊鏈技術大規模應用在貿易融資的過程中。傳統的貿易融資，銀行與貿易參與方都需要郵寄貿易單據的紙本正本（保險單、提單等），但是這樣的流程，耗時又耗資本，人工作業也增加了失誤的風險與可能性。中信在今年9月中舉辦的世界資訊科技大會上，展示他們在區塊鏈項目的幾項成果，其中包括了區塊鏈貿易融資，他們利用運用全球最大區塊鏈聯盟R3的分散式帳本技術， 打造一個貿易融資的區塊鏈平臺。

在平臺上，供應鏈的進、出口方、海運公司、往來銀行等都能共同進行電子貿易單據的驗證，因為區塊鏈的不可竄改特性，讓單據得以取得信任，又能即時傳輸。目前該項計畫正在中信區塊鏈實驗室進行內部實驗，貿易融資的貸放效率確實能夠大幅度的提升，讓法人客戶可以更快獲得融資資金。目前正在招募實驗的合作夥伴中，希望可以開始進行更大規模的實作驗證。

金融科技近期新聞

※加拿大皇家銀行正在測試利用Hyperledger的區塊鏈技術進行跟美國的資金轉移

※以太坊創辦人Vitalik Buterin跟開發者Jason Teutsch共同撰寫ICO互動協議白皮書

※日本大型電信公司KDDI加入企業以太坊聯盟（EEA）

※被稱為華爾街之狼的Jordan Belfort宣稱：比特幣是場騙局，引起熱議