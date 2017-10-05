美國國土安全部（Department of Homeland Security，DHS）的科學與科技政策局（Science and Technology Directorate，S&T）在一個小型商業創新獎（SBIR）的計畫上，祭出749,241美元的獎金，最後將合約與獎金給了一家區塊鏈新創公司Digital Bazaar。DHS打算要跟Digital Bazaar一起研究出身分驗證及管理的區塊鏈實作。

這家位在維吉妮亞州的黑堡（Blacksburg）小鎮的Digital Bazaar，會幫忙國土安全企業（Homeland Security Enterprise，HSE）設計出一個彈性的軟體架構，可以符合目標需求的分散式帳本、數位身分驗證以及電子錢包，來做各種身分管理跟權限獲取的各種實作案例。這個研究與開發的計畫，會由國土安全高級研究計畫局旗下的網路安全部 （Cyber Security Division，CSD）來管理。

「區塊鏈有潛力可以顛覆我們管理線上的身分驗證與線上存取的方式。」網路安全部主任Douglas Maughan說。同時，他也指出，這樣的研發計畫，可以將區塊鏈的潛力朝向真實世界推進。

這項計畫案，被稱為「符合目標的區塊鏈身分驗證與獲取管理（Fit-for-Purpose Blockchains/Identity and Access Management）」計畫，Digital Bazaar會用他們目前的平臺來發展一個標準化的數位身分驗證解決方案。一旦完成，這個商品會被當做一個帳本即服務（Ledger As A Service，LaaS）。然後，Digital Bazaar會幫忙部署該平臺至多個國土安全部門的實驗計劃上，來驗證系統的可行性。

S&T也強調，這項區塊鏈專案會使用國際上現有的開放標準來發展，以確保能跟全世界的區塊鏈系統介接。

除此之外，美國證券交易委員會（SEC）則開始針對境內ICO（Initial Coin Offering）打擊不實，控告兩家ICO業者（REcoin Group Foundation及Diamond Reserve Club）與其創辦人違反美國證券法的反詐騙及註冊規定。