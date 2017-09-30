日前才有投資專家警告首次貨幣發行（Initial Coin Offering，ICO）為詐騙天堂，本周五（9/29）美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission，SEC）便控告兩家ICO業者與其創辦人違反美國證券法的反詐騙及註冊規定。

遭SEC控告的REcoin Group Foundation及Diamond Reserve Club（DRC World）都是由Maksim Zaslavskiy所創立，前者號稱為房地產公司，後者則是鑽石投資公司，都打算藉由ICO對外募資。

Zaslavskiy對外宣稱REcoin是全球第一個基於加密貨幣的房地產公司，還說團隊成員包含律師、專家、仲介與會計師，而且已募集逾200萬元的資金，招攬投資人加入房地產領域。然而，根據SEC的調查，REcoin非但沒有聘請任何員工，也只有30萬美元的資金。

在SEC調查REcoin之際，Zaslavskiy更另起爐灶創立了DRC World鑽石投資公司，同樣地，調查顯示DRC World並無購入鑽石，也沒有實際的營運。

SEC取得了法院的緊急命令，已經凍結了Zaslavskiy與上述兩家虛設公司的資產。

SEC已於今年7月確立貨幣發行或籌碼銷售等同於證券，應受證券法規的監管，繼之在9月設立新的網路單位，以調查與網路相關的不當情事，包含ICO在內。美國