微軟Skype團隊周一（10/9）宣布，由微軟打造的語音數位助理Cortana將進駐Skype行動程式，她將直接出現在Skype的聯絡人清單上，也能在Skype用戶與友人聊天時提供建議，不過，Skype中的Cortana並未具備語音能力，而只發揮了數位助理功能。

當Cortana擔任Skype聯絡人角色時，使用者可以透過文字與Cortana聊天，例如詢問今日的天氣、某部電影的主角、請Cortana確認航班、提供股價，或是推薦附近餐廳等。

而在Skype用戶與友人聊天時，Cortana也藏匿其中，她會觀察與分析使用者與親友的聊天內容，並適時在對話框下方提出相關資訊或建議，例如當與朋友聊到某部電影時，Cortana便會秀出該電影的評價，或是在與友人約好時間時，Cortana即會詢問是否要設定提醒功能，若是剛好很忙，沒空回應友人，Cortana還會提供罐頭訊息，像是Sure！、Let’s go！，或是Yes！等。

使用者若覺得在聊天時受到Cortana打擾，也可以關閉Cortana建議功能，但無法將Cortana自Skype聯絡人名單中移除。

目前只有Android與iOS行動平台上的Skype嵌入Cortana功能，初期亦僅現身於美國市場。