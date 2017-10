微軟本周一(10/9)與奇異(General Electric,GE)簽署電力採購協議,將買下GE位於愛爾蘭的Tullahennel風力發電場未來15年的100%電力,主要用來支撐微軟位於愛爾蘭的雲端服務,也讓微軟成為愛爾蘭第一家支持風力專案的首家跨國科技公司。

Tullahennel風力發電場一年約可製造3700萬瓦(37 megawatt)的電力,15年便可生產近6000萬瓦的電力。

此一風力發電場將整合GE的數位風力發電場技術,以讓再生能源的產出更加可靠,除了供應微軟所需的電力之外,也會將多餘的電力出售給愛爾蘭的電力公司。

雙方的合作還包含了電力保存的測試,於每個風力發電機中嵌入一個電池,微軟與GE將測試如何以這些電池來捕獲及儲存過多的電力,將成為歐洲首個將電池部署於風力發電機以儲存電力的案例。

根據綠色和平組織(Greenpeace)今年初所出版的《乾淨點擊:誰是打造綠色網路的贏家?》(Clicking Clean: Who is Winning the Race to Build a Green Internet? )研究報告,顯示在全球IT業者的綠能使用中,微軟只拿下了B,不如蘋果、Google及Facebook等業者的A級表現。

微軟在去年5月揭露了再生能源的使用計畫,當時微軟的全球資料中心有44%的電力來自於風力、太陽能及水力發電等再生能源,估計2018年底可成長至50%,下一個十年則會增加至60%。

微軟急起直追其他業者,Google已於去年底宣布在今年將讓全球的資料中心與辦公室全數仰賴再生能源,而不論是蘋果或臉書(Facebook)所新建的資料中心也都鎖定全面採用再生能源。