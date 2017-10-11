微軟與Adobe通常都是在每月的第二個周二執行漏洞修補，外界將之稱為Patch Tuesday，但本周只見微軟的修補行動，Adobe並未修補任何漏洞，對Adobe來說是史上頭一遭。

Adobe在今年8月修補了81個安全漏洞，9月修補8個安全漏洞，10月則是零。

SC Media率先發現Adobe本月未釋出更新程式，向Adobe求證時，該公司也說記憶所及這是第一次沒修補任何漏洞。

根據通用漏洞披露（Common Vulnerabilities and Exposures，CVE）平台CVE Details去年的產品漏洞數量統計，Adobe有多達4項產品進入漏洞最多的前十名榜單，包括Flash Player（266個）、Acrobat Reader DC（227個）、Acrobat DC（227個）與Acrobat（224個）。其中，Flash Player排名第四，僅次於Android的523個、Debian Linux的319個與Ubuntu Linux的278個。

Adobe甫於今年7月宣布將在2020年的12月31日終止支援Flash Player，包括不再散布也不再更新該程式，並鼓勵使用者及內容創作者轉移到HTML5、WebGL及WebAssembly等開放網路標準。