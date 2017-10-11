華爾街日報周二報導，蘋果與NBCUniversal簽約投入原創內容製作，首先將重拍知名導演史蒂芬.史匹柏（Steven Spielberg）於80年代製作的科幻影集《驚異傳奇》（Amazing Stories）。



報導指出，蘋果以每集500萬美元的預算製作10集作為蘋果跨入原創影片內容的首發之作。這部影集是史匹柏的製作公司Amblin TV和NBC當年共同製作。蘋果和史匹柏的Amblin TV並未對此做出評論，不過NBC Entertainment主管的證實。



稍早媒體報導，蘋果今年已準備好投入10億美元在原創內容的製作。有媒體分析，這顯示蘋果在線上內容上對抗Netflix的企圖心。今年7月蘋果延攬了曾經Sony影業電視部門的兩大主管，包括Jamie Erlicht及Zack Van Amburg加入其網路軟體及服務部門，主要就是為了統率蘋果自製節目。



但也有人認為，蘋果的核心仍然在手機及硬體產品，原創內容可能只是蘋果另一個內容訂閱計畫的一部份。



逐漸轉型為媒體平台的臉書也在去年找來內容網站College Humor創辦人Ricky Van Veen出掌其影片部門，媒體報導，臉書也計畫以授權或購買方式推出自有影音內容。Google則鎖定VR內容，去年買下VR遊戲製作商Owlchemy Labs及繪圖工具商Tilt Brush，希望經由第三方業者的加入，以強化其Daydream平台的VR內容。