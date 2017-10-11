遠東商銀（遠銀）被駭，駭客以匯款方式盜走6000萬美元，刑事局透過跨國警方合作，目前已逮捕一名嫌犯，正在追查其他共犯。

遠東商銀10月5日向金管會通報SWIFT系統出現異常，後續調查發現駭客假造SWIFT交易匯走高達6000萬美元鉅款，刑事局在本周一說明時指出，遠東商銀在10月3日即發現SWIFT系統異常，在資安公司協助下發現系統已被植入惡意程式操控轉帳，隨即向刑事局偵九隊報案。

因被盜的款項分別匯至柬埔寨、斯里蘭卡、美國等地銀行，遠東商銀透過管理積極追回降低損失，宣稱損失可望控制在50萬美元以下，刑事局也通報柬埔寨、斯里蘭卡、美國等地的國際刑警組織協助偵辦，10月6日斯國警方已逮捕一名試圖領款的斯里蘭卡藉男子，正擴大追查其他共犯身份，刑事局近期將派員攜帶相關事證赴斯里蘭卡協助調查。

刑事局也至遠東商銀取證，包括電腦、伺服器等相關系統紀錄資料，已查出駭客利用荷蘭、美國等地的伺服器控制，也將相關的資訊交由國際刑警組織、歐洲刑警組織協助調查。

另外，刑事局也通報了行政院資通安全處，請金管會通知其他金融機構提高警覺、加強資安防護，呼籲業者應確實檢查是否有漏洞，加強資訊安全防護，發現異常時通報相關單位，建立早期預警機制，達到預防、降低損失的目的。