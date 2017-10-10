今年7月，微軟終止包括Windows Phone 8.1版在內的產品支援，形同結束了Windows Phone手機作業系統計畫。但直到昨日（10/9）微軟高層才正式宣佈這款手機作業系統的「死訊」。



微軟Windows體驗部門副總裁Joe Belfiore透過推特宣佈，還是會持續支援Windows Phone，包括功能修補及安全更新等，但是打造新功能及硬體，已經不再是微軟的重點工作。



這也是自7月時停止發展Windows Phone消息傳出後，該公司正式要鐵粉不要再存有期待了。微軟2013年花了72億美元買下芬蘭手機大廠Nokia的裝置、服務部門及專利，花了很大心血，卻始終未能吸引軟體開發商的青睞，自始至終，Windows Phone手機的市佔率也未能突破5%。2016年微軟終於認賠殺出，將Nokia原部門以僅1/20的代價（3.5億）賣給鴻海子公司富智康及芬蘭公司HMD Global Oy。



Belfiore甚至坦承微軟十分努力來推動app開發，花很多錢，幫Windows Phone寫app，但用戶量仍然低到大部份業者不願意投資。



HP也在上周表示不再生產Windows 10 Mobile手機Elite X3，這是大廠中最為人知的Windows平台手機。Windows 10 Mobile是微軟以Windows 10為基礎開發的手機版本。



雖然對大部份用戶來說，Windows手機可能很陌生，但微軟其實仍然成功打入一些重要單位。例如紐約警方去年採購了3.6萬支Windows手機給警察人員使用，他們被迫在今年8月改成iPhone。



而事實上，微軟官方早已透露訊息。微軟重要精神領袖，即創辦人比爾蓋茲上個月向媒體透露他已經改用裝了多項Windows app的Android手機，暗示微軟未來將著重在支援其他行動平台的app及服務開發，例如上周微軟推出了Android及iOS版瀏覽器Microsoft Edge。