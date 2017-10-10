採用Git進行版本控制的程式碼代管業者GitLab周一（10/9）宣布增資2000萬美元，且該輪增資是由Google創投（Google Ventures，GV）領軍，公司市值已是去年增資時的2倍。

外界經常將GitLab與GitHub相提並論，這兩大業者皆提供基於Git的程式碼代管服務，惟GitLab採用開源碼授權，免費提供公共及私有倉庫，而GitHub則是全球最大的開源碼代管服務，但必須付費使用私有倉庫。

此外，GitLab號稱為全球最大的企業程式碼代管服務，全球總計有超過10萬家組織藉由GitLab自行代管，且有67%的開發人員偏好採用GitLab的就地部署解決方案。

GitLab表示，全球的軟體定義趨勢，再加上開發人員的角色從單純的開發轉至開發暨維運（DevOps），他們需要可加速工作流程及簡化開發程序的各種工具。因此，GitLab將利用新資金來推動DevOps世界，在其他產品專注於讓開發與維運互動時，GitLab將打造全球第一個整合開發與維運的產品，同時計畫針對包裝、發行、配置與監控軟體添增新功能。

GitLab周一也宣布WordPress創辦人Matt Mullenweg將加入該公司的董事會，打算協助GitLab達到與同屬開源專案的WordPress一樣的成就。